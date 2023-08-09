Вибух на підмосковному заводі: росЗМІ пишуть про 8 зниклих безвісти, пабліки − про 10 загиблих
Російські ЗМІ повідомили, що після вибуху на військовому заводі в Підмосков'ї 8 осіб вважаються зниклими безвісти, водночас російські пабліки повідомляють, що під завалами знайшли 10 загиблих.
Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости и РБК, голова Сергієво-Посадського міського округу Дмитро Акулов та російські пабліки в Telegram
Деталі: Про 8 зниклих безвісти заявив Акулов. За його словами, постраждали 60 осіб, одна жінка померла в реанімації.
Акулов також поспішив запевнити, що під завалами загиблих не знайшли.
Однак Telegram-канал База повідомив про загиблих. Спершу паблік написав, що під завалами знайшли тіла 10 осіб, пізніше повідомлення було відредаговано з формулюванням "знайшли фрагменти тіл, імовірно, 10 осіб".
"База" підкреслює, що є "велика ймовірність, що кількість загиблих може зрости до 15 і навіть більше", оскільки завали ще повністю не розібрали.
Також, за даними "Бази", російські слідчі, крім версії вибуху через порушення промислової безпеки і диверсії, також не відкидають версію дрона.
Припускають, що БПЛА міг потрапити у вантажівку з порохом, яка приїхала на територію Загорського оптико-механічного заводу, і спровокувати масштабний вибух.
При цьому повідомляється, що поруч зі складом, де стався вибух, перебувала ще одна партія пороху в 4 тонни, і що вона дивом не вибухнула.
Передісторія:
- 9 серпня стався вибух на території "Загорського оптико-механічного заводу" в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї. Сильною вибуховою хвилею вибило шибки в прилеглих будівлях. Унаслідок вибуху постраждали 43 людини, 4 будівлі повністю зруйновані, ще 20 пошкоджені.
- Російське видання "Агентство" повідомило, що "ЗОМЗ" брав участь у розробці "стелс"-бомбардувальника нового покоління.