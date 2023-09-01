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Губернатор заявив про "неопізнаний об'єкт" над російським Псковом

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 вересня 2023, 00:20
Губернатор заявив про неопізнаний об'єкт над російським Псковом
"неопізнаний об'єкт" над російським Псковом, скриншот відео

У російському Пскові знов було чути звуки вибухів, губернатор заявив про "неопізнаний об'єкт".

Джерело: губернатор Псковської області РФ Михаіл Вєдєрніков, російські Телеграм-канали

Пряма мова Вєдєрнікова: "У районі Крєстов спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили в небі одиничний неопізнаний об'єкт".

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Деталі: Губернатор опублікував відео нібито "нейтралізації" згаданого "об'єкта".

Російські Телеграм-канали з цього приводу писали про нову атаку дронів і можливу роботу ППО.

Що передувало: Чотири літаки Іл-76 були пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

ЗМІ показали перші супутникові знімки аеродрому після нічної атаки українських дронів на Псков.

Теми: Росіябезпілотники
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