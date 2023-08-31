Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому

ЗМІ показали перші супутникові знімки аеродрому після нічної атаки українських дронів на Псков.

Джерело: "Схеми"

Деталі: На знімках Planet Labs видно, що пошкодили щонайменше 2 літаки типу Іл-76 в ніч з 29 на 30 серпня.

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Після аналізу супутникових знімків, пошкодження літаків підтвердив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Пряма мова Храпчинського: "На супутниковому знімку ми бачимо, що ушкоджено поверхню біля крил, скоріш за все дронами намагались влучити у паливні баки, які знаходяться у тій частині літака.

Але і це все одно вивід літака на капітальний ремонт, який займе щонайменше 2-3 місяці".

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Більше деталей: Також біля одного з літаків можна помітити два червоні автомобілі, схожі на пожежні, які могли залучити для гасіння пожежі.

Це тип літаків постійно базується на аеродромі Пскова.

Літаки з цього аеродрому використовує 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія армії РФ. Вона ж – "псковська дивізія", одна з тих, що брала участь у захопленні Бучі на початку повномасштабного вторгнення.

Що передувало: В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.