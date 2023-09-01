Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 вересня 2023, 02:20
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Танк Abrams. Фото Getty Images

Очікується, що 10 американських танків Abrams прибудуть в Україну в середині вересня.

Джерело: Politico з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що Україна отримає перші десять одиниць танків Abrams з 31 обіцяного в середині вересня.

Реклама:

Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть київським військам перевагу, необхідну для прориву запеклої оборони Росії у виснажливому контрнаступі.

За словами представника Міноборони США, десять 70-тонних танків наразі перебувають у Німеччині, де проходять фінальну реконструкцію. Після цього вони будуть відправлені в Україну.

"США зобов'язуються прискорити доставку 31 танка в Україну до осені", – сказав речник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл. Проте він відмовився назвати конкретні терміни.

ВІДЕО ДНЯ

Американські офіційні особи сподіваються, що танки Abrams, коли вони прибудуть, допоможуть надати Україні перевагу в боротьбі за повернення території.

Politico пише, що група українських військових завершила програму підготовки на американських танках M1 Abrams.

Близько 200 українців тренувалися на навчальних танках на полігонах армії США в Німеччині, повідомив О'Доннелл.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден у січні підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams.
  • США прибирають деякі чутливі технології з танків Abrams, які планують відправити в Україну, оскільки побоюються, що вони можуть потрапити до рук армії РФ на полі бою.
  • Україна отримає старішу модифікацію танків M1A1, а не A2.
  • У травні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.

Теми: СШАтанкивійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
США
Пентагон замовив для України ракети AMRAAM
Залужний поговорив із Міллі про посилення ППО й винищувачі F-16
Втручання у вибори: Трамп не визнає провину, до суду не приїде
Останні новини
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
19:18
BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю
19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
18:39
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Усі новини...
Реклама: