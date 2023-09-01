Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico

Очікується, що 10 американських танків Abrams прибудуть в Україну в середині вересня.

Джерело: Politico з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що Україна отримає перші десять одиниць танків Abrams з 31 обіцяного в середині вересня.

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Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть київським військам перевагу, необхідну для прориву запеклої оборони Росії у виснажливому контрнаступі.

За словами представника Міноборони США, десять 70-тонних танків наразі перебувають у Німеччині, де проходять фінальну реконструкцію. Після цього вони будуть відправлені в Україну.

"США зобов'язуються прискорити доставку 31 танка в Україну до осені", – сказав речник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл. Проте він відмовився назвати конкретні терміни.

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Американські офіційні особи сподіваються, що танки Abrams, коли вони прибудуть, допоможуть надати Україні перевагу в боротьбі за повернення території.

Politico пише, що група українських військових завершила програму підготовки на американських танках M1 Abrams.

Близько 200 українців тренувалися на навчальних танках на полігонах армії США в Німеччині, повідомив О'Доннелл.

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