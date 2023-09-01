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Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 вересня 2023, 02:20
Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні – Politico
Танк Abrams. Фото Getty Images

Очікується, що 10 американських танків Abrams прибудуть в Україну в середині вересня.

Джерело: Politico з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що Україна отримає перші десять одиниць танків Abrams з 31 обіцяного в середині вересня.

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Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть київським військам перевагу, необхідну для прориву запеклої оборони Росії у виснажливому контрнаступі.

За словами представника Міноборони США, десять 70-тонних танків наразі перебувають у Німеччині, де проходять фінальну реконструкцію. Після цього вони будуть відправлені в Україну.

"США зобов'язуються прискорити доставку 31 танка в Україну до осені", – сказав речник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл. Проте він відмовився назвати конкретні терміни.

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Американські офіційні особи сподіваються, що танки Abrams, коли вони прибудуть, допоможуть надати Україні перевагу в боротьбі за повернення території.

Politico пише, що група українських військових завершила програму підготовки на американських танках M1 Abrams.

Близько 200 українців тренувалися на навчальних танках на полігонах армії США в Німеччині, повідомив О'Доннелл.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден у січні підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams.
  • США прибирають деякі чутливі технології з танків Abrams, які планують відправити в Україну, оскільки побоюються, що вони можуть потрапити до рук армії РФ на полі бою.
  • Україна отримає старішу модифікацію танків M1A1, а не A2.
  • У травні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.

Теми: СШАтанкивійнаУкраїна
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