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ЗМІ: США хочуть до кінця літа закінчити навчання українських військових на танках Abrams

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 08:25
ЗМІ: США хочуть до кінця літа закінчити навчання українських військових на танках Abrams
Танк Abrams. Фото Getty Images

У Пентагоні розраховують, що українські військові завершать навчання на танках Abrams до кінця літа.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на неназваного представника американського оборонного відомства, пише "Європейська правда".

У матеріалі йдеться, що закінчення навчань приблизно збігатиметься з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams Україні від США.

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Наразі українці тренуються в Німеччині на спеціально обладнаних танках, а обіцяні Abrams перебувають на ремонті.

За словами двох високопосадовців Сухопутних військ США в Європі і Африці, зараз 200 українців проходять третій тиждень навчань з 12-тижневого плану підготовки.

Наразі вони відпрацьовують індивідуальні навички, а потім перейдуть до тренувань у складі різних підрозділів, кульмінацією яких стануть навчання на рівні батальйону.

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Один з американських офіцерів розповів, що США спостерігають за початком контрнаступу України, коли в бій вступають деякі з підготовлених у Штатах бригад.

За його словами, США звертають увагу на те, які зміни можуть бути внесені до програми підготовки в майбутньому.

Нагадаємо, адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання танків Leopard.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.

Теми: СШАдопомога Українітанки
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