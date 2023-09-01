Суд заарештував на 2 місяці полтавського фітнес-тренера, який ображав військових

Суд у Полтаві 1 вересня обрав запобіжний захід фітнес-тренеру та блогеру Роману Заволоці, який ображав військових та плюнув у ветерана війни, у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Про тримання під вартою для фітнес-тренера клопотали прокурори. Натомість захисниця полтавця просила призначити запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

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Сам Заволока під час засідання намагався плутано пояснити, що виступає проти "людей у владі корупційних" та переконував, що ненавидить країну-агресора.

Заволоку підозрюють за двома статтями: частинами першою та другою статті 435-1 ― "Образа честі і гідності військовослужбовця" та "Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця"; частиною другою статті 345 ― "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Санкція передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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