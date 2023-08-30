У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Правоохоронці затримали у центрі Полтави блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових та плюнув у ветерана війни.
Джерело: СБУ, інтернет-видання "Полтавщина", Полтавський обласний ТЦК та СП
Деталі: Місцеве видання повідомляє, що ввечері 29 серпня на вулиці Соборності поблизу закладу "Дім кави" правоохоронці затримали 27-річного Instagram-блогера Заволоку.
Блогер ймовірно чинив опір і, судячи зі знімків із місця затримання, отримав травми.
У ЗМІ зазначають, що це було спільне затримання спецпідрозділу поліції "КОРД" і СБУ.
На Заволоку відкрили кримінальні справи за кількома статями. Поліція за ч.2 ст. 296 (хуліганство), а полтавський обласний ТЦК та СП написав заяву в СБУ за образи військовому і за заперечення агресії Росії (статті 435-1 та 436-2 ККУ).
Оновлено: Згодом в СБУ підтвердили затримання. Заволоку затримали працівникик СБУ спільно з Нацполіцією.
Після останнього резонансного відео блогер намагався переховуватися.
Наразі перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.
І вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
Нагадаємо:
- 26 серпня Заволока зі своїм товаришем кепкували із тремтячих рук військового Олександра Мацька, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому "Ти придурок, сам попався на крючок".
- Мацько пішов добровольцем на війну у 2016 році. Рік тому на Харківському напрямку бронемашина воїна підірвалася на міні. Він отримав важку контузію і різні травми: опіки та ушкодження ніг. Весь цей час Мацько проходив реабілітацію й отримав другу групу інвалідності. Після цього його взяли на службу у військкомат.
- Блогер сам опублікував відео своєї поведінки із представниками військкомату, де у кінці він плює у військового та відходить.
- Заволока відомий тим, що публікує у соцмережах відео, де він ображає співробітників військкомату та військових.