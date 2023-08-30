У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових

Правоохоронці затримали у центрі Полтави блогера та тренера Романа Заволоку, який систематично ображав військових та плюнув у ветерана війни.

Джерело: СБУ, інтернет-видання "Полтавщина", Полтавський обласний ТЦК та СП

Реклама:

Деталі: Місцеве видання повідомляє, що ввечері 29 серпня на вулиці Соборності поблизу закладу "Дім кави" правоохоронці затримали 27-річного Instagram-блогера Заволоку.

Блогер ймовірно чинив опір і, судячи зі знімків із місця затримання, отримав травми.

У ЗМІ зазначають, що це було спільне затримання спецпідрозділу поліції "КОРД" і СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

На Заволоку відкрили кримінальні справи за кількома статями. Поліція за ч.2 ст. 296 (хуліганство), а полтавський обласний ТЦК та СП написав заяву в СБУ за образи військовому і за заперечення агресії Росії (статті 435-1 та 436-2 ККУ).

Оновлено: Згодом в СБУ підтвердили затримання. Заволоку затримали працівникик СБУ спільно з Нацполіцією.

Після останнього резонансного відео блогер намагався переховуватися.

Наразі перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

І вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо: