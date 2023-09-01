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Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну

"Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 14:10
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Фото: УП

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов стверджує, що серед тих, хто ухвалює рішення в Росії, майже немає людей, що виступають за продовження війни.

Джерело: Буданов в інтерв’ю "ТСН"

Пряма мова: "В Росії серед тих, хто реально ухвалює рішення, тих хто виступає за війну в прямому сенсі лишилися одиниці. Всі розуміють це крах і, що чим швидше це завершити, тим краще".

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Деталі: Буданов також розповів, що для України добре, коли в Росії знімають з посад чиновників і військових, які розповідають про реальну ситуацію.

Передісторія:    

  • Також в інтерв’ю Буданов розповів, що Росія доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, але використати їх не вийде.
  • Буданов вважає, що Росія захоче реваншу після програшу у війні проти України, це може статися через 10 років.

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Теми: РосіявійнаБуданов
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