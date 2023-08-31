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Буданов: Білорусь не готова застосовувати ядерну зброю, але тренується

Олена РощінаЧетвер, 31 серпня 2023, 21:45
Буданов: Білорусь не готова застосовувати ядерну зброю, але тренується
Кирило Буданов, фото ГУР Міноборони України

Днями Росія доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, але використати їх не вийде, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, "Радіо Свобода"

Пряма мова Буданова: "Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, щодо ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами".

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Деталі: Буданов також повідомив, що вже ознайомився з "досить неприємними для Білорусі документами", а саме з оригіналами документів про результати тренувань.

Пряма мова: "Російське 12 головне управління, – це управління, яке відповідає за саме ці засоби, – написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи "Іскандер", які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. 

Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка У".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі. Наприкінці червня Лукашенко стверджував, що "більша частина" російської ядерної зброї, яку планувалося перемістити, вже в Білорусі.
  • 22 липня у Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США заявили, що "немає підстав сумніватися" в тому, що Росія дійсно розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі, як заявляв президент РФ Володимир Путін.
  • 22 серпня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія вже перебуває в процесі переміщення частини своєї ядерної зброї до Білорусі.
  • 30 серпня проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що до Білорусі прибув ешелон зі щонайменше 10 одиницями ракетних комплексів "Іскандер-М", які здатні завдати тактичних ядерних ударів.

Теми: Білорусьядерна зброяБудановрозвідка
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