Буданов: Білорусь не готова застосовувати ядерну зброю, але тренується

Днями Росія доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, але використати їх не вийде, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, "Радіо Свобода"

Пряма мова Буданова: "Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, щодо ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами".

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Деталі: Буданов також повідомив, що вже ознайомився з "досить неприємними для Білорусі документами", а саме з оригіналами документів про результати тренувань.

Пряма мова: "Російське 12 головне управління, – це управління, яке відповідає за саме ці засоби, – написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи "Іскандер", які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння.

Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка У".

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