Буданов: Білорусь не готова застосовувати ядерну зброю, але тренується
Днями Росія доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, але використати їх не вийде, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, "Радіо Свобода"
Пряма мова Буданова: "Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, щодо ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами".
Деталі: Буданов також повідомив, що вже ознайомився з "досить неприємними для Білорусі документами", а саме з оригіналами документів про результати тренувань.
Пряма мова: "Російське 12 головне управління, – це управління, яке відповідає за саме ці засоби, – написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи "Іскандер", які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння.
Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка У".
Передісторія:
- У травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі. Наприкінці червня Лукашенко стверджував, що "більша частина" російської ядерної зброї, яку планувалося перемістити, вже в Білорусі.
- 22 липня у Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США заявили, що "немає підстав сумніватися" в тому, що Росія дійсно розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі, як заявляв президент РФ Володимир Путін.
- 22 серпня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія вже перебуває в процесі переміщення частини своєї ядерної зброї до Білорусі.
- 30 серпня проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що до Білорусі прибув ешелон зі щонайменше 10 одиницями ракетних комплексів "Іскандер-М", які здатні завдати тактичних ядерних ударів.