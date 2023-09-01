Авіатроща двох вертольотів: у Полтаві прощаються із загиблими екіпажами Мі-8
П'ятниця, 1 вересня 2023, 15:57
У Полтаві 1 вересня відбувається прощання з пілотами та техніками гелікоптерів Мі-8, які загинули поблизу села Новоявленка на Донеччині.
Джерело: кореспондент "Укрінформу" з місця події
Деталі: У п'ятницю стали відомі імена загиблих в авіатрощі за нез'ясованих обставин. Всі вони служили у 18-й авіабригаді ім. Сікорського.
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Рідні, друзі та побратими проводжають в останню путь командира вертольота Віктора Опанасюка, командира ланки льотної ескадрильї Владислава Римаря, штурмана ланки Івана Ярового, льотчика-штурмана Валентина Воробця, старшого бортового авіаційного техніка Юрія Анісімова, старшого бортового авіатехніка Євгена Кисіля.
Передісторія:
- У середу стало відомо, що 29 серпня на Донеччині за невідомих обставинвпали два гелікоптери військової авіації, їхні екіпажі загинули, було відкрито кримінальне провадження.
- Наступного дня інформацію офіційно підтвердили правоохоронці. У ДБР зазначили, що під час розслідування авіакатастрофи двох МІ-8 на Донеччині особливу увагу приділять вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчать версії диверсії або ураження вертольотів ворогом.
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