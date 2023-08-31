Авіатроща двох Мі-8 біля Краматорська: ДБР вивчить версії диверсії і ураження ворогом

У ДБР під час розслідування авіакатастрофи двох МІ-8 на Донеччині, де загинули 6 пілотів, особливу увагу приділять вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчать версії диверсії або ураження вертольотів ворогом.

Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР

Дослівно ДБР: "Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців.

Реклама:

У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії".

Деталі: За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено.

Шестеро військовослужбовців – екіпаж повітряних суден – загинули.

ВІДЕО ДНЯ

За фактом авіатрощі двох вертольотів на Донеччині розпочато провадження. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ДБР.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо: