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Авіатроща двох Мі-8 біля Краматорська: ДБР вивчить версії диверсії і ураження ворогом

Альона Мазуренко Четвер, 31 серпня 2023, 13:19
Авіатроща двох Мі-8 біля Краматорська: ДБР вивчить версії диверсії і ураження ворогом
фото: ДБР

У ДБР під час розслідування авіакатастрофи двох МІ-8 на Донеччині, де загинули 6 пілотів, особливу увагу приділять вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчать версії диверсії або ураження вертольотів ворогом.

Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР

Дослівно ДБР: "Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців.

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У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії".

Деталі: За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено.

Шестеро військовослужбовців – екіпаж повітряних суден – загинули.

ВІДЕО ДНЯ

За фактом авіатрощі двох вертольотів на Донеччині розпочато провадження. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ДБР.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо: 

  • У вівторок 29 серпня на Донеччині за невідомих обставин впали два гелікоптери військової авіації, екіпажі загинули, відкрито кримінальне провадження.

Теми: авіаДБРДонецька область
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