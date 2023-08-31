Авіатроща двох Мі-8 біля Краматорська: ДБР вивчить версії диверсії і ураження ворогом
У ДБР під час розслідування авіакатастрофи двох МІ-8 на Донеччині, де загинули 6 пілотів, особливу увагу приділять вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчать версії диверсії або ураження вертольотів ворогом.
Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР
Дослівно ДБР: "Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців.
У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії".
Деталі: За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено.
Шестеро військовослужбовців – екіпаж повітряних суден – загинули.
За фактом авіатрощі двох вертольотів на Донеччині розпочато провадження. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ДБР.
Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 ККУ).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Нагадаємо:
- У вівторок 29 серпня на Донеччині за невідомих обставин впали два гелікоптери військової авіації, екіпажі загинули, відкрито кримінальне провадження.