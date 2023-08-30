В авіатрощі двох вертольотів на Донеччині загинули 6 українських пілотів – джерела

У вівторок 29 серпня на Донеччині за невідомих обставин впали два гелікоптери військової авіації, екіпажі загинули, відкрито кримінальне провадження.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в силових структурах, речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта у коментарі "Суспільному"

Деталі: 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено.

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За даними джерел УП, на місці виявили тіла шести загиблих військовослужбовців.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416 КК України "Порушення правил польотів або підготовки до них", що карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.

Розслідуванням займається ДБР.

ВІДЕО ДНЯ

Речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Ракіта не прокоментував обставини загибелі пілотів, проте вказав, що вони мали офіцерські звання. Один із них родом із Полтавщини, решта – із інших регіонів України. Прощатимуться із пілотами 1 вересня у Полтаві.