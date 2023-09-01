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Росіяни опівдні обстріляли прикордоння Сумщини: 4 поранених, зруйновані будинки

"Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 17:50
Росіяни опівдні обстріляли прикордоння Сумщини: 4 поранених, зруйновані будинки
Фото: Сумська обласна прокуратура

Російська армія 1 вересня близько 12:00 обстріляла місто Середина-Буда Шосткинського району на Сумщині.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Внаслідок ворожої атаки осколкові поранення дістали 4 місцевих жителів.

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Окупанти пошкодили 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, обʼєкт критичної інфраструктури, 5 адміністративних будівель та установ, 3 заклади освіти, магазини та транспортні засоби.

Дослівно: "Загалом правоохоронці отримали більше 100 повідомлень про пошкодження майна громадян".

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)".

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Теми: обстрілСумська область
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