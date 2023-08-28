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На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 23:20

Внаслідок обстрілу Сумської області 28 серпня дістали поранення три людини.

Джерело: Сумська ОВА про ситуацію станом на 21:00

Дослівно: "Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок. 

Поранення отримали троє цивільних мешканців".

Деталі: Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 156 вибухів. Обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Есманська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Теми: Сумська областьобстрілжертвивоєнні злочини
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