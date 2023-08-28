На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Понеділок, 28 серпня 2023, 23:20
Внаслідок обстрілу Сумської області 28 серпня дістали поранення три людини.
Джерело: Сумська ОВА про ситуацію станом на 21:00
Дослівно: "Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок.
Поранення отримали троє цивільних мешканців".
Деталі: Всього протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 156 вибухів. Обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Есманська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.