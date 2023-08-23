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"Шахед" зруйнував школу на Сумщині, загинуло четверо працівників

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 12:55
Шахед зруйнував школу на Сумщині, загинуло четверо працівників
рятувальники виносять тіло жертви після удару по школі у ромнах. фото - мвс

У середу о 10:05 російський БпЛА типу "Shahed" влучив у навчальний заклад у місті Ромни на Сумщині, загинули директор школи, заступник директора, секретар та бібліотекар.

Джерело: повідомлення Сумської ОВА у Telegram, Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Деталі: В ОВА додають, що будівля закладу повністю зруйнована. Усі служби працюють. На місці розгорнули штаб ліквідації наслідків.

Оновлено о 12:50: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що росіяни знищили школу та вбили щонайменше двох освітян. Їхні тіла деблокували рятувальники. Ще 3 людей отримали поранення. Є інформація, що під завалами перебувають ще 2 працівників закладу. Пошуково-рятувальна операція триває.

 
Рятувальна операція у Ромнах
фото: мвс
 
Рятувальна операція у Ромнах
фото: мвс

Оновлено о 14:21: Кількість жертв зросла до 4 осіб. Рятувальники деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. Операція з розбору завалів завершена.

Пряма мова Клименка: "Також поранення отримали 4 місцевих мешканців, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад. На фото серед руїн школи – вцілілий вхід до укриття. На жаль, люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце".

Передісторія:

  • У ніч на 23 серпня в небі над Україною захисникам вдалося знищити 11 ударних дронів з 20, які запустили російські війська: 9 безпілотників над Одеською і 2 БпЛА над Запорізькою областями. 
  • Російські окупанти 22 та зранку 23 серпня обстрілювали 10 областей України. Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів.

Теми: Сумська областьвибухосвіта
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