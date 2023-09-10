У Києві внаслідок пожежі загинула жінка

У Голосіївському районі столиці ввечері 9 вересня внаслідок пожежі у квартирі загинула жінка.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники повідомляють, що 9 вересня о 19:57 надійшов виклик про пожежу в квартирі на вулиці Петра Скоропадського, 33, що у Голосіївському районі.

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Дослівно: "На місце виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

По прибуттю на місце було встановлено що загоряння сталося в квартирі на 1 поверсі 10 поверхового житлового будинку.

В сильно задимленій квартирі, рятувальники знайшли двох осіб та передали медикам. Рятувальники відразу приступили до гасіння".

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Деталі: У ДСНС зазначили, що знайдені особи – це власники квартири: постраждалий чоловік з ознаками отруєння продуктами горіння, а також загибла жінка.

Рятувальники додали, що загорання ліквідували о 20:38. Щодо причин пожежі – їх встановлюють правоохоронці.