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В Киеве в результате пожара погибла женщина

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 02:34
В Киеве в результате пожара погибла женщина
последствия пожара в киевской квартире, фото: ГСЧС

В Голосеевском районе столицы вечером 9 сентября в результате пожара в квартире погибла женщина.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели сообщают, что 9 сентября в 19:57 поступил вызов о пожаре в квартире на улице Петра Скоропадского, 33, что в Голосеевском районе.

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Дословно: "На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию на место было установлено, что возгорание произошло в квартире на 1 этаже 10 этажного жилого дома.

В сильно задымленной квартире, спасатели нашли двух человек и передали медикам. Спасатели сразу приступили к тушению".

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Детали: В ГСЧС отметили, что найденные лица – это владельцы квартиры: пострадавший мужчина с признаками отравления продуктами горения, а также погибшая женщина.

Спасатели добавили, что возгорание ликвидировали в 20:38. Относительно причин пожара - их устанавливают правоохранители.

Темы: Киевпожар
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