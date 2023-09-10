Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве в результате пожара погибла женщина

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 02:34
В Киеве в результате пожара погибла женщина
последствия пожара в киевской квартире, фото: ГСЧС

В Голосеевском районе столицы вечером 9 сентября в результате пожара в квартире погибла женщина.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели сообщают, что 9 сентября в 19:57 поступил вызов о пожаре в квартире на улице Петра Скоропадского, 33, что в Голосеевском районе.

Реклама:

Дословно: "На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытию на место было установлено, что возгорание произошло в квартире на 1 этаже 10 этажного жилого дома.

В сильно задымленной квартире, спасатели нашли двух человек и передали медикам. Спасатели сразу приступили к тушению".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В ГСЧС отметили, что найденные лица – это владельцы квартиры: пострадавший мужчина с признаками отравления продуктами горения, а также погибшая женщина.

Спасатели добавили, что возгорание ликвидировали в 20:38. Относительно причин пожара - их устанавливают правоохранители.

Темы: Киевпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
Киев
В нескольких районах столицы зафиксированы падения обломков, возникли возгорания
В Киеве и области работает ППО
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:33
обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Все новости...
Реклама: