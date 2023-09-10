ISW проаналізував, на яких напрямках просуваються Сили оборони
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували дані, згідно з якими українські захисники просуваються вперед у Донецькій та Запорізькій областях.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики зазначають, що українські сили здійснили підтверджені просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області, а також – заявлене просування на південь від Бахмута 9 вересня.
Геолокаційні дані за 9 вересня свідчать, що українські сили просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецької та Запорізької областей, де, за повідомленнями російських джерел, останніми днями активізувалися бойові дії.
Також українські сили просунулися на північний схід і схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) і на захід від Вербового (20 км на південний схід від Оріхова) в західній частині Запорізької області.
Український Генштаб повідомив, що Сили оборони досягли невстановлених успіхів на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).
Пов'язаний з Кремлем російський так званий "воєнкор" заявив, що українські сили змусили російські війська відійти з Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута), а інший блогер заявив, що Андріївка тепер є спірною "сірою зоною".
У той же час українські офіційні особи повідомили, що українські війська також досягли невстановлених успіхів на південь від Кліщіївки.
Ключові висновки ISW за 9 вересня:
- Українські війська здійснили підтверджені просування у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області, а також здійснили заявлені просування на південь від Бахмута 9 вересня.
- Речник Головного управління військової розвідки України Вадим Скібіцький ще раз наголосив на праві України завдавати удари по критично важливих російських стратегічних та військових об'єктах у тилових районах.
- Війна Росії в Україні дедалі більше обмежує російську місцеву та регіональну політику: навіть мінімальна довоєнна конкуренція придушується, а регіональні уряди все більше зосереджуються на своїй здатності формувати ресурси для війни.
- Кремль продовжує відмовлятися приєднуватися до Чорноморської зернової ініціативи, намагаючись отримати максимальні поступки від Заходу, і, можливо, вважає, що очевидна підтримка або прийняття його вимог з боку деяких міжнародних гравців дає йому більше важелів впливу на переговори щодо перегляду угоди.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж ліній Куп'янськ-Сватове-Кремінна, Авдіївка-Донецьк, під Бахмутом, у прикордонній зоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей, а також на заході Запоріжжя і просунулися вперед на деяких ділянках.
- Російська окупаційна влада продовжує докладати зусиль для створення видимості легітимності та законності місцевих псевдовиборів в окупованих регіонах України.