Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW проанализировал, на каких направлениях продвигаются Силы обороны

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 03:44
ISW проанализировал, на каких направлениях продвигаются Силы обороны
украинские защитники, фото: Эльдар Сарахман, УП

Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали данные, согласно которым украинские защитники продвигаются вперед в Донецкой и Запорожской областях.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что украинские силы осуществили подтвержденные продвижения в районе границы Донецкой и Запорожской областей и в западной части Запорожской области, а также – заявленное продвижение к югу от Бахмута 9 сентября.

Реклама:

Геолокационные данные за 9 сентября свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на северо-запад от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей, где, по сообщениям российских источников, в последние дни активизировались боевые действия.

Также украинские силы продвинулись на северо-восток и восток от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и на запад от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) в западной части Запорожской области.

Украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны достигли неустановленных успехов к югу от Роботино (10 км к югу от Орехова).

ВИДЕО ДНЯ

Связанный с Кремлем российский так называемый "военкор" заявил, что украинские силы заставили российские войска отойти из Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута), а другой блогер заявил, что Андреевка теперь является спорной "серой зоной".

В то же время украинские официальные лица сообщили, что украинские войска также достигли неустановленных успехов к югу от Клещеевки.

Ключевые выводы ISW за 9 сентября:

  • Украинские войска осуществили подтвержденные продвижения в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области, а также осуществили заявленные продвижения к югу от Бахмута 9 сентября.
  • Представитель Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий еще раз подчеркнул право Украины наносить удары по критически важным российским стратегическим и военным объектам в тыловых районах.
  • Война России в Украине все больше ограничивает российскую местную и региональную политику: даже минимальная довоенная конкуренция подавляется, а региональные правительства все больше сосредотачиваются на своей способности формировать ресурсы для войны.
  • Кремль продолжает отказываться присоединяться к Черноморской зерновой инициативе, пытаясь получить максимальные уступки от Запада, и, возможно, считает, что очевидная поддержка или принятие его требований со стороны некоторых международных игроков дает ему больше рычагов влияния на переговоры по пересмотру соглашения.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль линий Купянск-Сватово-Кременная, Авдеевка-Донецк, под Бахмутом, в приграничной зоне между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей, а также на западе Запорожья и продвинулись вперед на некоторых участках.
  • Российские оккупационные власти продолжают прилагать усилия для создания видимости легитимности и законности местных псевдовыборов в оккупированных регионах Украины.

Темы: войнаконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
война
Беспилотники по российским аэродромам почти точно запускают из России − разведка Британии
"Открываем двери, а там тероборона": посол Польши рассказал о первых военных неделях в Киеве
В Украине находится более 420 тысяч российских оккупантов − ГУР
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:33
обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Все новости...
Реклама: