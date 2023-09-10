ISW проанализировал, на каких направлениях продвигаются Силы обороны
Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали данные, согласно которым украинские защитники продвигаются вперед в Донецкой и Запорожской областях.
Источник: ISW
Детали: Аналитики отмечают, что украинские силы осуществили подтвержденные продвижения в районе границы Донецкой и Запорожской областей и в западной части Запорожской области, а также – заявленное продвижение к югу от Бахмута 9 сентября.
Геолокационные данные за 9 сентября свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на северо-запад от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей, где, по сообщениям российских источников, в последние дни активизировались боевые действия.
Также украинские силы продвинулись на северо-восток и восток от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и на запад от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) в западной части Запорожской области.
Украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны достигли неустановленных успехов к югу от Роботино (10 км к югу от Орехова).
Связанный с Кремлем российский так называемый "военкор" заявил, что украинские силы заставили российские войска отойти из Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута), а другой блогер заявил, что Андреевка теперь является спорной "серой зоной".
В то же время украинские официальные лица сообщили, что украинские войска также достигли неустановленных успехов к югу от Клещеевки.
Ключевые выводы ISW за 9 сентября:
- Украинские войска осуществили подтвержденные продвижения в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области, а также осуществили заявленные продвижения к югу от Бахмута 9 сентября.
- Представитель Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий еще раз подчеркнул право Украины наносить удары по критически важным российским стратегическим и военным объектам в тыловых районах.
- Война России в Украине все больше ограничивает российскую местную и региональную политику: даже минимальная довоенная конкуренция подавляется, а региональные правительства все больше сосредотачиваются на своей способности формировать ресурсы для войны.
- Кремль продолжает отказываться присоединяться к Черноморской зерновой инициативе, пытаясь получить максимальные уступки от Запада, и, возможно, считает, что очевидная поддержка или принятие его требований со стороны некоторых международных игроков дает ему больше рычагов влияния на переговоры по пересмотру соглашения.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линий Купянск-Сватово-Кременная, Авдеевка-Донецк, под Бахмутом, в приграничной зоне между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей, а также на западе Запорожья и продвинулись вперед на некоторых участках.
- Российские оккупационные власти продолжают прилагать усилия для создания видимости легитимности и законности местных псевдовыборов в оккупированных регионах Украины.