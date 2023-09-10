ISW проанализировал, на каких направлениях продвигаются Силы обороны

Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали данные, согласно которым украинские защитники продвигаются вперед в Донецкой и Запорожской областях.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что украинские силы осуществили подтвержденные продвижения в районе границы Донецкой и Запорожской областей и в западной части Запорожской области, а также – заявленное продвижение к югу от Бахмута 9 сентября.

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Геолокационные данные за 9 сентября свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на северо-запад от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей, где, по сообщениям российских источников, в последние дни активизировались боевые действия.

Также украинские силы продвинулись на северо-восток и восток от Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова) и на запад от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова) в западной части Запорожской области.

Украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны достигли неустановленных успехов к югу от Роботино (10 км к югу от Орехова).

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Связанный с Кремлем российский так называемый "военкор" заявил, что украинские силы заставили российские войска отойти из Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута), а другой блогер заявил, что Андреевка теперь является спорной "серой зоной".

В то же время украинские официальные лица сообщили, что украинские войска также достигли неустановленных успехов к югу от Клещеевки.

Ключевые выводы ISW за 9 сентября: