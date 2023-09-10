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В Україні перебуває понад 420 тисяч російських окупантів − ГУР

Ірина БалачукНеділя, 10 вересня 2023, 08:44
В Україні перебуває понад 420 тисяч російських окупантів − ГУР
Російські окупанти. Фото Sputnik

Росія зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема у Криму, понад 420 тисяч своїх військовослужбовців, повідомляє Головне управління розвідки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві

Пряма мова представника розвідки: "РФ зосередила на наших тимчасово окупованих територіях і на Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців. Це, якщо не брати до уваги Росгвардію, інших структур, спеціальних підрозділів, силових структур РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях".

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Деталі: Він підкреслив, що Росія тримає в Україні дуже потужний контингент, який налічує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню і ракетних систем.

Але, за словами Скібіцького, попри таку кількість окупантів, за більш ніж півтора року від початку повномасштабної агресії РФ так і не змогла досягти своєї стратегічної мети − повної окупації України.

І почала змінювати свої цілі. Наразі окупанти намагаються повністю захопити Луганську та Донецьку області.

Скібіцький зазначив, що зараз найактивніші бойові дії РФ окупанти ведуть на двох напрямках: Куп'янськ-Лиман і Мар'їнка-Донецьк, для того, щоб виконати хоч якесь завдання і повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

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Теми: РосіявійнаокупаціяЗбройні сили
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