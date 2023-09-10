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В Украине находится более 420 тысяч российских оккупантов − ГУР

Ирина БалачукВоскресенье, 10 сентября 2023, 08:44
В Украине находится более 420 тысяч российских оккупантов − ГУР
Российские оккупанты. Фото Sputnik

Россия сосредоточила на временно оккупированных украинских территориях, в частности в Крыму, более 420 тысяч своих военнослужащих, сообщает Главное управление разведки.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве

Прямая речь представителя разведки: "РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, других структур, специальных подразделений, силовых структур РФ, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях".

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Детали: Он подчеркнул, что Россия держит в Украине очень мощный контингент, который насчитывает большое количество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.

Но, по словам Скибицкого, несмотря на такое количество оккупантов, за более чем полтора года с начала полномасштабной агрессии РФ так и не смогла достичь своей стратегической цели − полной оккупации Украины.

И начала менять свои цели. Сейчас оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

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Скибицкий отметил, что сейчас активные боевые действия оккупанты ведут на двух направлениях: Купянск-Лиман и Марьинка-Донецк, для того, чтобы выполнить хоть какую-то задачу и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Темы: РосcиявойнаоккупацияВооруженные силы
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