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У Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Ірина БалачукНеділя, 10 вересня 2023, 11:59
У Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві
Фото ДСНС

Масштабна пожежа виникла на одному з підприємств у місті Тернопіль, пізніше її ліквідували.

Джерело: ГУ ДСНС у Тернопільській області у Facebook, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram

Деталі: Інформація про масштабне загоряння на вул. Микулинецькій надійшла о 03:05 ночі. 

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Фото ДСНС

На місце події негайно виїхали рятувальники. Пожежу класифікували за 3 номером виклику.

Додатково на місце загоряння відправили тактичного пожежного робота з Рівного. 

 
фото ДСНС

За допомогою безпілотника з’ясували, що орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв. 

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фото ДСНС 

Горіла одноповерхова будівля загальною площею 13 000 м.кв., зі стінами з сендвіч-панелей та металевим покриттям. Будівля заповнена пінопластом.

Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. 

 
фото ДСНС 

Постраждалих не виявили. Причини загоряння встановлюються. 

 
фото ДСНС 

У гасінні пожежі були задіяні 15 одиниць основної та допоміжної техніки та 50 рятувальників.

За даними LIGA.net, пожежа сталась на заводі компанії Penoboard, яка є виробником екструдованого пінополістиролу та дистриб'ютором будівельних матеріалів. 

Загалом Penoboard знаходяться у двох містах України – Херсоні та Тернополі.

Оновлено: Пізніше голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що о 14.56 пожежу в Тернополі по вул. Микулинецькій ліквідували.

Теми: Тернопільпожежа
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