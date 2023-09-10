У Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Масштабна пожежа виникла на одному з підприємств у місті Тернопіль, пізніше її ліквідували.

Джерело: ГУ ДСНС у Тернопільській області у Facebook, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram

Деталі: Інформація про масштабне загоряння на вул. Микулинецькій надійшла о 03:05 ночі.

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Фото ДСНС

На місце події негайно виїхали рятувальники. Пожежу класифікували за 3 номером виклику.

Додатково на місце загоряння відправили тактичного пожежного робота з Рівного.

фото ДСНС

За допомогою безпілотника з’ясували, що орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв.

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фото ДСНС

Горіла одноповерхова будівля загальною площею 13 000 м.кв., зі стінами з сендвіч-панелей та металевим покриттям. Будівля заповнена пінопластом.

Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.

фото ДСНС

Постраждалих не виявили. Причини загоряння встановлюються.

фото ДСНС

У гасінні пожежі були задіяні 15 одиниць основної та допоміжної техніки та 50 рятувальників.

За даними LIGA.net, пожежа сталась на заводі компанії Penoboard, яка є виробником екструдованого пінополістиролу та дистриб'ютором будівельних матеріалів.

Загалом Penoboard знаходяться у двох містах України – Херсоні та Тернополі.

Оновлено: Пізніше голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що о 14.56 пожежу в Тернополі по вул. Микулинецькій ліквідували.