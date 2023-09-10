В Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии
Масштабный пожар возник на одном из предприятий в городе Тернополь, позже его ликвидировали.
Источник: ГУ ГСЧС в Тернопольской области в Facebook, председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш в Telegram
Детали: Информация о масштабном возгорании на ул. Микулинецкой поступила в 03:05 ночи.
На место происшествия немедленно выехали спасатели. Пожар классифицировали по 3 номеру вызова.
Дополнительно на место возгорания отправили тактического пожарного робота из Ровно.
С помощью беспилотника выяснили, что ориентировочная площадь горения составляла около 9 000 м. кв.
Горело одноэтажное здание общей площадью 13 000 м.кв., со стенами из сэндвич-панелей и с металлическим покрытием. Здание заполнено пенопластом.
По состоянию на 05:45 спасателям удалось локализовать пожар.
Пострадавших не обнаружили. Причины возгорания устанавливаются.
В тушении пожара задействованы 15 единиц основной и вспомогательной техники и 50 спасателей.
По данным LIGA.net, пожар произошел на заводе компании Penoboard, которая является производителем экструдированного пенополистирола и дистрибьютором строительных материалов.
В целом Penoboard находятся в двух городах Украины − Херсоне и Тернополе.
Обновлено: Позже председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш сообщил, что в 14.56 пожар в Тернополе по ул. Микулинецкой ликвидировали.