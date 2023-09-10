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В Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Ирина БалачукВоскресенье, 10 сентября 2023, 11:59
В Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии
Фото ГСЧС

Масштабный пожар возник на одном из предприятий в городе Тернополь, позже его ликвидировали.

Источник: ГУ ГСЧС в Тернопольской области в Facebook, председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш в Telegram

Детали: Информация о масштабном возгорании на ул. Микулинецкой поступила в 03:05 ночи. 

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фото ГСЧС

На место происшествия немедленно выехали спасатели. Пожар классифицировали по 3 номеру вызова. 

 
фото ГСЧС

Дополнительно на место возгорания отправили тактического пожарного робота из Ровно.

С помощью беспилотника выяснили, что ориентировочная площадь горения составляла около 9 000 м. кв. 

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фото ГСЧС

Горело одноэтажное здание общей площадью 13 000 м.кв., со стенами из сэндвич-панелей и с металлическим покрытием. Здание заполнено пенопластом. 

 
Фото ГСЧС

По состоянию на 05:45 спасателям удалось локализовать пожар.  

 
фото ГСЧС

Пострадавших не обнаружили. Причины возгорания устанавливаются.

В тушении пожара задействованы 15 единиц основной и вспомогательной техники и 50 спасателей.

По данным LIGA.net, пожар произошел на заводе компании Penoboard, которая является производителем экструдированного пенополистирола и дистрибьютором строительных материалов.

В целом Penoboard находятся в двух городах Украины − Херсоне и Тернополе.

Обновлено: Позже председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш сообщил, что в 14.56 пожар в Тернополе по ул. Микулинецкой ликвидировали.

Темы: Тернопольпожар
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