Окупанти намагалися прорвати оборону на Куп’янщині − ОВА

Російські окупанти намагалися прорвати українську оборону у Куп’янському районі на Харківщині, запустили безпілотники по Київщині та обстрілювали східні та південні регіони − 4 людини загинули та ще 8 дістали поранення.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 10 вересня

Деталі: Харківщина: на Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районі Берестового Куп'янського району. Ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Ізюмське Ізюмського району −пошкодив будівлі ТОВ "Агрофірма Ізюмське". Двічі окупанти обстрілювали м. Куп’янськ − пошкодили будинок, сталися пожежі. У с. Тернова Харківського району під час косіння трави 61-річний громадянин наступив на вибуховий пристрій "Пелюстка". Госпіталізований з пораненням.

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Уночі росіяни атакували Київщину ударними БПлА. Повітряна тривога тривала більше трьох годин. За попередньою інформацією, постраждав інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки, приміщення школи, дитячого садочка, селищноі ради. Крім того, виникло загорання лісової підстілки, пожежі оперативно ліквідовують. Всі екстрені служби працюють на місці події. У Києві внаслідок падіння знищених БПЛА в кількох районах пошкоджень зазнали авто, дорожнє полотно. Також пошкоджена квартиру в багатоповерхівці. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина: за добу було 9 обстрілів (70 вибухів). Росіяни били по Чернігівському, Корюківському, Новгород-Сіверському районах. Через обстріл із міномету поранено жителя села Костобобрів (Семенівська громада Новгород-Сіверського району). Пошкоджено житловий будинок.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Шалигинська та Есманьська громади. Без наслідків. 9 вересня протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 205 вибухів з мінометів, артилерії та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманьська Юнаківська, Білопільська громади. Без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

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Дніпропетровщина: 9 вересня російська армія била по Нікопольщині 4 рази. Обстрілювала її з важкої артилерії та скидала боєприпаси з безпілотника. Дісталося Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджене комунальне підприємство. Люди не постраждали. Протягом ночі агресор тричі відкривав вогонь по Нікополю. Гатив з важкої артилерії. По районному центру прилетіло десяток снарядів. Понівечене комунальне підприємство. Загиблих та поранених немає.

Запорізька область: ворог гатив по 24 містах та селах області; зафіксовано 96 ударів. Обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Преображенки, Білогір'я, Кам'янського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктах. Росіяни здійснили 3 ракетні удари по Широкому й Трудовому, 3 РСЗВ-обстріли по Новоандріївці та Полтавці, вдарили 8 авіаційними снарядами по Оріхову, а також атакували з БПЛА Чарівне, Полтавку, Степове та П'ятихатки. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Луганщина: 9 вересня російських атак з неба зазнали райони Новоселівського та Білогорівки. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Білогорівка та Діброва. За добу противник здійснив 147 обстрілів (551 снаряди).

Донеччина: минулої доби під вогнем росіян були 10 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, смт Зарічне, смт Курдюмівка, смт Нью-Йорк, с.Галицинівка, с.Іванівське, с.Катеринівка, с.Кліщіївка, с.Шахтарське. Пошкоджені 4 житлових будинки, навантажувальна рампа підприємства, цех ПрАТ "АКХЗ", 2 цивільних автомобіля. На Донеччині за добу: 3 загиблих, 6 поранених.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 54 обстріли (247 снаряди), росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу с. Сонячне Херсонської міської територіальної громади загинув 48-річний чоловік.