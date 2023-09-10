Оккупанты пытались прорвать оборону на Купянщине − ОВА

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций: за сутки от рук россиян 4 человека погибли и 8 получили ранения

Российские оккупанты пытались прорвать украинскую оборону в Купянском районе Харьковской области, запустили беспилотники по Киевской области и обстреливали восточные и южные регионы − 4 человека погибли и еще 6 получили ранения.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 10 сентября

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Детали: Харьковщина: на Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Берестового Купянского района. Враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Изюмское Изюмского района − повредил здания ООО "Агрофирма Изюмское". Дважды оккупанты обстреливали г. Купянск − повредили дом, произошли пожары. В с. Терновая Харьковского района во время кошения травы 61-летний гражданин наступил на взрывное устройство "Лепесток". Госпитализирован с ранением.

Ночью россияне атаковали Киевскую область ударными БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. По предварительной информации, пострадал инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Взрывной волной повреждены частные дома, помещения школы, детского сада, поселкового совета. Кроме того, возникло возгорание лесной подстилки, пожары оперативно ликвидируют. Все экстренные службы работают на месте происшествия. В Киеве в результате падения уничтоженных БПЛА в нескольких районах повреждения получили авто, дорожное полотно. Также повреждена квартира в многоэтажке. Данные о последствиях уточняются.

Черниговщина: за сутки было 9 обстрелов (70 взрывов). Россияне били по Черниговскому, Корюковскому, Новгород-Северскому районам. Из-за обстрела из миномета ранен житель села Костобобров (Семеновская община Новгород-Северского района). Поврежден жилой дом.

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Сумская область: ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Шалигинская и Эсманьская общины. Без последствий. 9 сентября в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксировано 205 взрывов из минометов, артиллерии и АГС. Обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманьская Юнаковская, Белопольская общины. Без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина: 9 сентября российская армия била по Никопольщине 4 раза. Обстреливала ее из тяжелой артиллерии и сбрасывала боеприпасы с беспилотника. Досталось Никополю и Марганецкой общине. Повреждено коммунальное предприятие. Люди не пострадали. В течение ночи агрессор трижды открывал огонь по Никополю. Бил из тяжелой артиллерии. По районному центру прилетел десяток снарядов. Повреждено коммунальное предприятие. Погибших и раненых нет.

Запорожская область: враг бил по 24 городам и селам области; зафиксировано 96 ударов. Обстрелы пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботино, Малиновки, Преображенки, Белогорья, Каменского, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктах. Россияне осуществили 3 ракетных удара по Широкому и Трудовому, 3 РСЗО-обстрела по Новоандреевке и Полтавке, ударили 8 авиационными снарядами по Орехову, а также атаковали с БПЛА Чаривне, Полтавку, Степное и Пятихатки. Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Луганщина: 9 сентября российским атакам с неба подверглись районы Новоселовского и Белогоровки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка и Диброва. За сутки противник совершил 147 обстрелов (551 снаряд).

Донецкая область: за прошедшие сутки под огнем россиян были 10 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, пгт Заречное, пгт Курдюмовка, пгт Нью-Йорк, с.Галициновка, с.Ивановское, с.Катериновка, с.Клищеевка, с.Шахтерское. Повреждены 4 жилых дома, погрузочная рампа предприятия, цех ЧАО "АКХЗ", 2 гражданских автомобиля. В Донецкой области за сутки: 3 погибших, 6 раненых.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 54 обстрела (247 снарядов), россияне попали в районы 23 населенных пунктов области. В результате вражеского артиллерийского обстрела с. Солнечное Херсонской городской территориальной общины погиб 48-летний мужчина.