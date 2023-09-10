ЗСУ використали танк-камікадзе в Запорізькій області

128 окрема гірсько-штурмова бригада використала проти окупантів трофейний танк-камікадзе у Запорізькій області − він підірвався на міні поблизу позицій росіян.

Джерело: пресофіцер 128 бригади Ярослав Галас у Facebook

Пряма мова Галаса: "128 ОГШБр застосувала в Запорізькій області проти росіян нову тактику – трофейний танк-камікадзе. Перед ворожими укріпленнями танк підірвався на міні, але вибух від детонації закладеного боєкомплекту був такий, що більше з тих позицій нашу піхоту ніхто не тривожив".

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Деталі: Він додав, що найнебезпечнішу роль у операції виконав механік-водій. Він мав довезти обкладений вибухівкою танк до ворожих позицій на відстань пострілу.

Виконати це завдання взявся Василь Дудинець із Мукачева − "простий чоловік, заробітчанин, який багато років працював у Чехії". Він сам пішов у військкомат на початку березня 2022 року − на другий день після хрестин доньки.

Пряма мова Дудинця: "Звичайно, я розумів, що можу не повернутися. Але якби в танк влучили і здетонувала вибухівка, то це була б миттєва смерть. Тобто, все зрозуміло – ти або живий, або мертвий. Це не той варіант, що відірвало руку й ногу і потім тебе дружина чи діти катають на інвалідному візку й підносять воду. Для мене краще повернутися неушкодженим або швидка смерть. Ось чому я зразу погодився, коли командири розповіли про бойове завдання".

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Деталі: Воїн наголосив, що саме для того, щоб боротися з ворогом, він і пішов у військо. І підкреслив, що треба "чимшвидше закінчувати війну, повертатися додому й виховувати своїх дітей".

Галас зазначив, що після успішно виконаного завдання за Дудинцем "міцно закріпився" позивний Камікадзе.