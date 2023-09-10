ВСУ использовали танк-камикадзе в Запорожской области

128 отдельная горно-штурмовая бригада использовала против оккупантов трофейный танк-камикадзе в Запорожской области − он подорвался на мине вблизи позиций россиян.

Источник: пресс-офицер 128 бригады Ярослав Галас в Facebook

Прямая речь Галаса: "128 ОГШБр применила в Запорожской области против россиян новую тактику − трофейный танк-камикадзе. Перед вражескими укреплениями танк подорвался на мине, но взрыв от детонации заложенного боекомплекта был такой, что больше с тех позиций нашу пехоту никто не тревожил".

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Детали: Он добавил, что самую опасную роль в операции выполнил механик-водитель. Он должен был довезти обложенный взрывчаткой танк к вражеским позициям на расстояние выстрела.

Выполнить эту задачу взялся Василий Дудинец из Мукачево − "простой человек, работник, который много лет работал в Чехии". Он сам пошел в военкомат в начале марта 2022 года − на второй день после крестин дочери.

Прямая речь Дудинца: "Конечно, я понимал, что могу не вернуться. Но если бы в танк попали и сдетонировала взрывчатка, то это была бы мгновенная смерть. То есть, все понятно − ты или жив, или мертв. Это не тот вариант, что оторвало руку и ногу и потом тебя жена или дети катают на инвалидной коляске и подносят воду. Для меня лучше вернуться невредимым или быстрая смерть. Вот почему я сразу согласился, когда командиры рассказали о боевом задании".

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Детали: Воин отметил, что именно для того, чтобы бороться с врагом, он и пошел на войну. И подчеркнул, что надо "поскорее заканчивать войну, возвращаться домой и воспитывать своих детей".

Галас отметил, что после успешно выполненного задания за Дудинцем "прочно закрепился" позывной Камикадзе.