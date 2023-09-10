За минулі сім днів маємо просування вперед – президент
Неділя, 10 вересня 2023, 22:43
Президент Володимир Зеленський відзначає, що за минулий тиждень Сили оборони просунулися вперед на таврійських та на Бахмутському напрямку.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "За минулі сім днів маємо просування вперед. На таврійських напрямках є рух. На Бахмутському напрямку є рух.
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Куп’янський, Лиманський напрямки, Авдіївка, Марʼїнка – ми там тримаємо позиції.
Дякую всім воїнам, які це забезпечують! Кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів, за Україною".
Деталі: Зеленський закликав пам’ятати, що "саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться".
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