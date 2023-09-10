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За минулі сім днів маємо просування вперед – президент

Катерина ТищенкоНеділя, 10 вересня 2023, 22:43
За минулі сім днів маємо просування вперед – президент
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський відзначає, що за минулий тиждень Сили оборони просунулися вперед на таврійських та на Бахмутському напрямку.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "За минулі сім днів маємо просування вперед. На таврійських напрямках є рух. На Бахмутському напрямку є рух.

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Куп’янський, Лиманський напрямки, Авдіївка, Марʼїнка – ми там тримаємо позиції.

Дякую всім воїнам, які це забезпечують! Кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів, за Україною".

Деталі: Зеленський закликав пам’ятати, що "саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться".

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Теми: Зеленськийвійнаконтрнаступ
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