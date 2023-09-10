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За прошедшие семь дней имеем продвижение вперед – президент

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 22:43
За прошедшие семь дней имеем продвижение вперед – президент
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что за прошедшую неделю Силы обороны продвинулись вперед на таврийских и на Бахмутском направлениях.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "За прошедшие семь дней имеем продвижение вперед. На таврийских направлениях есть движение. На Бахмутском направлении есть движение.

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Купянское, Лиманское направления, Авдеевка, Марьинка – мы там держим позиции.

Спасибо всем воинам, которые это обеспечивают! Каждую неделю неизменно инициатива в руках наших воинов, за Украиной".

Детали: Зеленский призвал помнить, что "именно украинский героизм определяет, как эта война завершится".

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Темы: Зеленскийвойнаконтрнаступление
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