Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів

Президент Володимир Зеленський заявляє, що емоційно готовий до тривалої війни і вважає, що зараз "поганий момент" для переговорів із Росією.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Economist

Пряма мова: "Я повинен бути готовий (до тривалої війни – ред.), моя команда повинна бути готова до довгої війни, і емоційно я готовий".

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Деталі: За словами Зеленського, деякі партнери можуть сприйняти нещодавні труднощі України на полі бою як привід для того, щоб примусити її до переговорів з Росією, але "це поганий момент, оскільки Путін бачить те ж саме".

Він відзначив, що президент РФ Володимир Путін прагне виснажити Україну, але Росія сама є крихкою. "[Путін] не розуміє, що в довгій війні він програє. Тому що не має значення, що його підтримують 60% чи 70% [росіян]. Ні, програє його економіка", - сказав Зеленський.

Водночас президент добре усвідомлює ризики для своєї країни, якщо Захід почне припиняти свою економічну підтримку. Оскільки деякі з західних союзників, включно зі США, проводять вибори наступного року, Зеленський знає, що зберегти підтримку буде складно, особливо за відсутності значного прогресу на фронті, йдеться в публікації.

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При цьому Зеленський підкреслив, що якщо Путін сподівається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США в 2024 році принесе йому перемогу, він помиляється, адже Трамп "ніколи" не підтримає Путіна. "Сильні американці так не роблять", - вважає Зеленський.

Він також очікує, що Джо Байден продовжить курс на підтримку України, якщо його переоберуть. "Чи хочуть вони Афганістану, частина друга?", - запитує український президент.

Зеленський зазначив, що перемога у війні не прийде "завтра чи післязавтра", але це не якась фантастична мрія.

Український президент також категорично відкидає ідею компромісу з Путіним. Війна триватиме "доти, доки Росія залишатиметься на українській території", каже він. Зеленський переконаний, що угода, досягнута шляхом переговорів, не буде постійною.

За його словами, ті, хто вирішує розмовляти з людиною в Кремлі, "обманюють себе", так само, як західні лідери, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені в 1938 році лише для того, щоб спостерігати за його вторгненням у Чехословаччину.

Згортання допомоги Україні з боку союзників лише затягне війну, переконаний Зеленський. І це створить ризики для Заходу на його власному подвір'ї. За його словами, неможливо передбачити, як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують на те, що їхню країну покинули. Українці загалом "поводилися добре" і "дуже вдячні" тим, хто їх прихистив. Але це не буде "гарною історією" для Європи, якщо вона "зажене цих людей у кут".

Тим часом, пише видання, тривала війна на виснаження означала б роздоріжжя для України, яка може втратити ще більше людей, як на лінії фронту, так і в еміграції. За словами Зеленського, це вимагатиме "повністю мілітаризованої економіки".

Уряд повинен буде поставити цю перспективу перед своїми громадянами, сказав президент, не уточнюючи, як саме.

За його словами, новий суспільний договір не може бути рішенням однієї людини.

Майже через 19 місяців війни президент каже, що він "морально" готовий до змін. Але він обговорить цю ідею зі своїм народом лише тоді, коли слабкість в очах його західних прихильників стане "трендом". На питання, чи настав цей момент, Зеленський відповів: "Ні, ще ні, слава Богу".