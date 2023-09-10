Зеленский: Сейчас плохой момент для переговоров

Президент Владимир Зеленский заявляет, что эмоционально готов к длительной войне и считает, что сейчас "плохой момент" для переговоров с Россией.

Источник: Зеленский в интервью The Economist

Прямая речь: "Я должен быть готов (к длительной войне - ред.), моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов".

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Детали: По словам Зеленского, некоторые партнеры могут воспринять недавние трудности Украины на поле боя как повод для того, чтобы принудить ее к переговорам с Россией, но "это плохой момент, поскольку Путин видит то же самое".

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин стремится истощить Украину, но Россия сама является хрупкой. "[Путин] не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что не имеет значения, что его поддерживают 60% или 70% [россиян]. Нет, проигрывает его экономика", - считает Зеленский.

В то же время президент хорошо осознает риски для своей страны, если Запад начнет прекращать свою экономическую поддержку. Поскольку некоторые из западных союзников, включая США, проводят выборы в следующем году, Зеленский знает, что сохранить поддержку будет сложно, особенно при отсутствии значительного прогресса на фронте, говорится в публикации.

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При этом Зеленский подчеркнул, что если Путин надеется, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году принесет ему победу, он ошибается, ведь Трамп "никогда" не поддержит Путина. "Сильные американцы так не делают", - сказал Зеленский.

Он также ожидает, что Джо Байден продолжит курс на поддержку Украины, если его переизберут. "Хотят ли они Афганистана, часть вторая?", - спрашивает украинский президент.

Зеленский отметил, что победа в войне не придет "завтра или послезавтра", но это не какая-то фантастическая мечта.

Украинский президент также категорически отвергает идею компромисса с Путиным. Война будет продолжаться "до тех пор, пока Россия будет оставаться на украинской территории", говорит он. Зеленский убежден, что соглашение, достигнутое путем переговоров, не будет постоянным.

По его словам, те, кто решает разговаривать с человеком в Кремле, "обманывают себя", так же, как западные лидеры, которые подписали соглашение с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы наблюдать за его вторжением в Чехословакию.

Сворачивание помощи Украине со стороны союзников только затянет войну, убежден Зеленский. И это создаст риски для Запада в его собственном дворе. По его словам, невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то, что их страну бросили. Украинцы в целом "вели себя хорошо" и "очень благодарны" тем, кто их приютил. Но это не будет "хорошей историей" для Европы, если она "загонит этих людей в угол".

Между тем, пишет издание, длительная война на истощение означала бы распутье для Украины, которая может потерять еще больше людей, как на линии фронта, так и в эмиграции. По словам Зеленского, это потребует "полностью милитаризованной экономики".

Правительство должно будет поставить эту перспективу перед своими гражданами, сказал президент, не уточняя, как именно.

По его словам, новый общественный договор не может быть решением одного человека.

Спустя почти 19 месяцев войны президент говорит, что он "морально" готов к изменениям. Но он обсудит эту идею со своим народом только тогда, когда слабость в глазах его западных сторонников станет "трендом". На вопрос, наступил ли этот момент, Зеленский ответил: "Нет, еще нет, слава Богу".