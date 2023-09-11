Українські війська ще більше просунулися в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW

Українські війська 10 вересня продовжували просуватися на південь від Роботиного в Запорізькій області та поблизу Бахмута.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, показують, що українські війська просунулися на схід від Новопрокопівки.

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Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун зазначив, що українські війська продовжують просування в районі Роботиного і звільнили на цьому напрямку 1,5 квадратних кілометра території.

Окрім цього, речник Генерального штабу України та Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що українські сили досягли успіху поблизу Кліщіївки Донецької області.

Також 2-й механізований батальйон 3-ї десантно-штурмової бригади 9 вересня також заявив, що витіснив російські сили з району на бахмутському напрямку.

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Російські війська 10 вересня також проводили наступальні дії поблизу Бахмута, але безуспішно.

Ключові висновки ISW за 10 вересня: