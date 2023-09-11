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Українські війська ще більше просунулися в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 03:17
Українські війська ще більше просунулися в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW
Україніські військові на лінії фронту, Генштаб ЗСУ

Українські війська 10 вересня продовжували просуватися на південь від Роботиного в Запорізькій області та поблизу Бахмута.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, показують, що українські війська просунулися на схід від Новопрокопівки.

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Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун зазначив, що українські війська продовжують просування в районі Роботиного і звільнили на цьому напрямку 1,5 квадратних кілометра території. 

Окрім цього, речник Генерального штабу України та Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що українські сили досягли успіху поблизу Кліщіївки Донецької області. 

Також 2-й механізований батальйон 3-ї десантно-штурмової бригади 9 вересня також заявив, що витіснив російські сили з району на бахмутському напрямку.

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Російські війська 10 вересня також проводили наступальні дії поблизу Бахмута, але безуспішно.

Ключові висновки ISW за 10 вересня:

  • Українські війська продовжували просування на південь від Роботиного на заході Запорізької області і, як повідомляється, 10 вересня просунулися поблизу Бахмута.
  • Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов 10 вересня заявив, що українські війська продовжуватимуть контрнаступальні дії до кінця 2023 року. Холодна та волога погода впливатиме, але не припинятиме активні бойові дії, як це було в перші 18 місяців війни.
  • Російські військовослужбовці продовжують детально описувати постійні проблеми, які перешкоджають російським операціям на лінії фронту в Україні.
  • Російські війська в ніч з 9 на 10 вересня завдали серії ударів з БПЛА Шахед-131/-136 по Київській області.
  • Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії міста Авдіївка-Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області та, як повідомляється, відновили деякі втрачені позиції на деяких ділянках.
  • 10 вересня речник Головного управління розвідки України (ГУР) генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що російські військові сконцентрували на окупованій території України понад 420 тисяч військовослужбовців, не враховуючи Росгвардії та інших військових частин і структур.
  • Російські окупаційні чиновники провели останній день голосування на російських регіональних виборах на окупованих територіях 10 вересня, продовжуючи спроби примусити жителів голосувати та представити вибори як законні.

Теми: війнаЗапорізька областьДонецька область
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