Украинские войска еще больше продвинулись в районе Роботино и Клещеевки – ISW

Украинские войска продолжали продвигаться к югу от Роботино в Запорожской области и вблизи Бахмута 10 сентября.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись на восток от Новопрокоповки.

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Представитель Таврийской группировки войск Украины Александр Штупун отметил, что украинские войска продолжают продвижение в районе Роботино и освободили на этом направлении 1,5 квадратных километра территории.

Кроме этого, спикер Генерального штаба Украины и Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что украинские силы достигли успеха вблизи Клищеевки Донецкой области.

Также 2-й механизированный батальон 3-й десантно-штурмовой бригады 9 сентября также заявил, что вытеснил российские силы из района на Бахмутском направлении.

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Российские войска 10 сентября также проводили наступательные действия вблизи Бахмута, но безуспешно.

Ключевые выводы ISW за 10 сентября: