Украинские войска еще больше продвинулись в районе Роботино и Клещеевки – ISW
Украинские войска продолжали продвигаться к югу от Роботино в Запорожской области и вблизи Бахмута 10 сентября.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись на восток от Новопрокоповки.
Представитель Таврийской группировки войск Украины Александр Штупун отметил, что украинские войска продолжают продвижение в районе Роботино и освободили на этом направлении 1,5 квадратных километра территории.
Кроме этого, спикер Генерального штаба Украины и Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что украинские силы достигли успеха вблизи Клищеевки Донецкой области.
Также 2-й механизированный батальон 3-й десантно-штурмовой бригады 9 сентября также заявил, что вытеснил российские силы из района на Бахмутском направлении.
Российские войска 10 сентября также проводили наступательные действия вблизи Бахмута, но безуспешно.
Ключевые выводы ISW за 10 сентября:
- Украинские войска продолжали продвижение к югу от Роботино на западе Запорожской области и, как сообщается, 10 сентября продвинулись вблизи Бахмута.
- Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов 10 сентября заявил, что украинские войска будут продолжать контрнаступательные действия до конца 2023 года. Холодная и влажная погода будет влиять, но не прекращать активные боевые действия, как это было в первые 18 месяцев войны.
- Российские военнослужащие продолжают подробно описывать постоянные проблемы, которые препятствуют российским операциям на линии фронта в Украине.
- Российские войска в ночь с 9 на 10 сентября нанесли серии ударов с БПЛА Шахед-131/-136 по Киевской области.
- Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии города Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и, как сообщается, восстановили некоторые утраченные позиции на некоторых участках.
- 10 сентября спикер Главного управления разведки Украины (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российские военные сконцентрировали на оккупированной территории Украины более 420 тысяч военнослужащих, не считая Росгвардии и других воинских частей и структур.
- Российские оккупационные чиновники провели последний день голосования на российских региональных выборах на оккупированных территориях 10 сентября, продолжая попытки заставить жителей голосовать и представить выборы как законные.