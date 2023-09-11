Через загрозу безпілотників була оголошена тривога на півдні України

В ніч на 11 вересня Україні була оголошена повітряна тривога в чотирьох областях через загрозу застосування ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська – загроза застосування ударних БпЛА!"

Реклама:

Оновлено: О 4.09 небезпека була оголошена у Дніпропетровській області. Також в сторону Кривого Рогу, за інформацією повітряників, прямували крилаті ракети та дві групи "Шахедів" з півдня та сходу.

О 5.26 загроза минула. Повітряна тривога триває лише у Донецькій та Запорізькій областях і пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.