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Через загрозу безпілотників була оголошена тривога на півдні України

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 05:00
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

В ніч на 11 вересня Україні була оголошена повітряна тривога в чотирьох областях через загрозу застосування ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська – загроза застосування ударних БпЛА!"

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Оновлено: О 4.09 небезпека була оголошена у Дніпропетровській області. Також в сторону Кривого Рогу, за інформацією повітряників, прямували крилаті ракети та дві групи "Шахедів" з півдня та сходу.

О 5.26 загроза минула. Повітряна тривога триває лише у Донецькій та Запорізькій областях і пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
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