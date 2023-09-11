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Из-за угрозы была объявлена воздушная тревога на юге Украины

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 05:00
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В ночь на 11 сентября в Украине была объявлена воздушная тревога в четырех областях из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская - угроза применения ударных БпЛА!"

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Обновлено: В 4.09 опасность была объявлена в Днепропетровской области. Также в сторону Кривого Рога, по информации Воздушных сил, направлялись крылатые ракеты и две группы "Шахедов" с юга и востока.

В 5.26 угроза миновала. Воздушная тревога продолжается только в Донецкой и Запорожской областях и связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
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