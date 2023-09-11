Росія не евакуює поранених та вбитих – ISW

Диверсійно-розвідувальна група російських окупантів "Русич" заявила, що російські сили не евакуюють поранених та вбитих з прифронтових районів і через це частина російських військових відмовилася від виконання бойових завдань.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними ISW, російські військовослужбовці продовжують детально описувати постійні проблеми, які перешкоджають російським операціям на лінії фронту в Україні.

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Ультраправе російське нерегулярне воєнізоване формування "Русич" 8 вересня опублікувало список різноманітних проблем, які, як вона стверджує, постійно виникають на лінії фронту.

Зокрема, російська контрбатарейна дальність і точність поступаються українським можливостям, російські війська не мають лазерного наведення снарядів "Краснопіль" і БПЛА, щоб керувати ними.

Група "Русич" також стверджувала, що російська реактивна система залпового вогню "Торнадо-С" менш стійка до радіоелектронної боротьби, ніж українські системи HIMARS, надані Сполученими Штатами.

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Окрім цього, багато російських військових купують власні комунікаційні технології, що ускладнює зв’язок між різними підрозділами.