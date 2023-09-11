Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия не эвакуирует раненых и убитых – ISW

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 04:22
Россия не эвакуирует раненых и убитых – ISW
Фото: Оперативное командование «Восток»

Диверсионно-разведывательная группа российских оккупантов "Русич" заявила, что российские силы не эвакуируют раненых и убитых из прифронтовых районов и поэтому часть российских военных отказалась от выполнения боевых задач.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По данным ISW, российские военнослужащие продолжают подробно описывать постоянные проблемы, которые препятствуют российским операциям на линии фронта в Украине. 

Реклама:

Ультраправое российское нерегулярное военизированное формирование "Русич" 8 сентября опубликовало список различных проблем, которые, как оно утверждает, постоянно возникают на линии фронта. 

В частности, российская контрбатарейная дальность и точность уступают украинским возможностям, российские войска не имеют лазерного наведения снарядов "Краснополь" и БПЛА, чтобы управлять ими. 

Группа "Русич" также утверждала, что российская реактивная система залпового огня "Торнадо-С" менее устойчива к радиоэлектронной борьбе, чем украинские системы HIMARS, предоставленные Соединенными Штатами. 

ВИДЕО ДНЯ

Кроме этого, многие российские военные покупают собственные коммуникационные технологии, что затрудняет связь между различными подразделениями.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
война
Силы обороны ликвидировали 580 оккупантов и 28 артсистем врага за сутки
Враг нанес 87 авиаударов в шести областях и на островах – Генштаб ВСУ
Байден: На саммите G20 царило согласие относительно мира в Украине
Последние новости
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
Все новости...
Реклама: