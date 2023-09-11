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Россия не эвакуирует раненых и убитых – ISW

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 04:22
Россия не эвакуирует раненых и убитых – ISW
Фото: Оперативное командование «Восток»

Диверсионно-разведывательная группа российских оккупантов "Русич" заявила, что российские силы не эвакуируют раненых и убитых из прифронтовых районов и поэтому часть российских военных отказалась от выполнения боевых задач.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По данным ISW, российские военнослужащие продолжают подробно описывать постоянные проблемы, которые препятствуют российским операциям на линии фронта в Украине. 

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Ультраправое российское нерегулярное военизированное формирование "Русич" 8 сентября опубликовало список различных проблем, которые, как оно утверждает, постоянно возникают на линии фронта. 

В частности, российская контрбатарейная дальность и точность уступают украинским возможностям, российские войска не имеют лазерного наведения снарядов "Краснополь" и БПЛА, чтобы управлять ими. 

Группа "Русич" также утверждала, что российская реактивная система залпового огня "Торнадо-С" менее устойчива к радиоэлектронной борьбе, чем украинские системы HIMARS, предоставленные Соединенными Штатами. 

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Кроме этого, многие российские военные покупают собственные коммуникационные технологии, что затрудняет связь между различными подразделениями.

Темы: войнаРосcия
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