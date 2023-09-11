У Бєлгородській області РФ прогриміли вибухи, влада заявила про збиті безпілотники
Уночі 11 вересня в Бєлгородській області Росії прогриміли вибухи, місцевий губернатор заявив про роботу ППО і збиті два безпілотники.
Джерело: бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков у Telegram і російські Telegram-канали
Пряма мова Гладкова: "У Яковлевському міському окрузі спрацювала наша система ППО − збито 2 БПЛА літакового типу. Постраждалих немає. Фрагменти одного з безпілотників впали на проїжджу частину поруч із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби".
Деталі: Російські Telegram-канали опублікували відео вибуху, а також фото фрагмента нібито збитого БПЛА.
Бєлгородську область РФ атакували два безпілотники. Пролунав вибух. Влада заявила, що нібито збили два БПЛА. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/DZFIOvZfv2— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 11, 2023
Яковлевський міський округ розташований поруч із Бєлгородом.
Влада Бєлгородської та інших областей Росії, які межують з Україною, регулярно оголошує про те, що нібито збиває українські безпілотники.