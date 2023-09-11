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У Бєлгородській області РФ прогриміли вибухи, влада заявила про збиті безпілотники

Ірина БалачукПонеділок, 11 вересня 2023, 07:47
У Бєлгородській області РФ прогриміли вибухи, влада заявила про збиті безпілотники
Яковлевський міський округ РФ. Скриншот з google.maps

Уночі 11 вересня в Бєлгородській області Росії прогриміли вибухи, місцевий губернатор заявив про роботу ППО і збиті два безпілотники.

Джерело: бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков у Telegram і російські Telegram-канали

Пряма мова Гладкова: "У Яковлевському міському окрузі спрацювала наша система ППО − збито 2 БПЛА літакового типу. Постраждалих немає. Фрагменти одного з безпілотників впали на проїжджу частину поруч із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби".

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Деталі: Російські Telegram-канали опублікували відео вибуху, а також фото фрагмента нібито збитого БПЛА.

Яковлевський міський округ розташований поруч із Бєлгородом. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Нібито фрагмет збитого безпілотника 
Фото з російських Telegram-каналів 

Влада Бєлгородської та інших областей Росії, які межують з Україною, регулярно оголошує про те, що нібито збиває українські безпілотники.

Теми: Росіябезпілотникивибух
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