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В Белгородской области РФ прогремели взрывы, власти заявили о сбитых беспилотниках

Ирина БалачукПонедельник, 11 сентября 2023, 07:47
В Белгородской области РФ прогремели взрывы, власти заявили о сбитых беспилотниках
Яковлевский городской округ РФ. Скриншот с google.maps

Ночью 11 сентября Белгородской области России прогремели взрывы, местный губернатор завил о работе ППО и сбитых двух беспилотниках.

Источник: белгородский губернатор Вячеслав Гладков в Telegram и российские Telegram-каналы

Прямая речь Гладкова: "В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО − сбито 2 БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы".

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Детали: Российские Telegram-каналы опубликовали видео взрыва, а также фото якобы фрагмента сбитого БПЛА.

Яковлевский городской округ расположен рядом с Белгородом. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Якобы фрагмент сбитого беспилотника
ФОТО ИЗ РОССИЙСКИХ TELEGRAM-КАНАЛОВ

Власти Белгородской и других граничащих с Украиной областей России регулярно объявляют о том, что якобы сбивают украинские беспилотники.  

Темы: Росcиябеспилотникивзрыв
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