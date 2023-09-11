В Белгородской области РФ прогремели взрывы, власти заявили о сбитых беспилотниках

Ночью 11 сентября Белгородской области России прогремели взрывы, местный губернатор завил о работе ППО и сбитых двух беспилотниках.

Источник: белгородский губернатор Вячеслав Гладков в Telegram и российские Telegram-каналы

Прямая речь Гладкова: "В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО − сбито 2 БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы".

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Детали: Российские Telegram-каналы опубликовали видео взрыва, а также фото якобы фрагмента сбитого БПЛА.

Бєлгородську область РФ атакували два безпілотники. Пролунав вибух. Влада заявила, що нібито збили два БПЛА. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/DZFIOvZfv2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 11, 2023

Яковлевский городской округ расположен рядом с Белгородом.

ВИДЕО ДНЯ

Якобы фрагмент сбитого беспилотника ФОТО ИЗ РОССИЙСКИХ TELEGRAM-КАНАЛОВ

Власти Белгородской и других граничащих с Украиной областей России регулярно объявляют о том, что якобы сбивают украинские беспилотники.