Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони ліквідували 580 окупантів та 28 артсистем ворога за добу

Ірина БалачукПонеділок, 11 вересня 2023, 08:03
Сили оборони ліквідували 580 окупантів та 28 артсистем ворога за добу
Українські захисники. Фото з Facebook Оперативного командування "Південь"

Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу захисники знищили 580 загарбників, 12 ББМ та 6 танків ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,  
  • танків − 4 560 (+6) од,
  • бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,
  • артилерійських систем − 5 839 (+28) од,
  • РСЗВ − 760 (+0) од,
  • засобів ППО − 512 (+3) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,
  • крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,
  • спеціальної техніки − 877 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоНа Київщині працівник військкомату зберігав у себе арсенал зброї й боєприпасів

Стефанчук: У парламенті немає голосів для заборони УПЦ МП

"Було вирішено ще до візиту Зеленського" – ЗМІ про деталі надання ракет ATACMS

Візит Зеленського розкрив "стратегічні розбіжності" між Україною та США – NYT

"Не знаю, де літак": Пілот F-35, який розбився у США, катапультувався на подвір’я і дзвонив 911

США просить Польщу пояснити заяву про "припинення поставок зброї Україні" – ЗМІ

Усі новини...
Росія
У Бєлгородській області РФ прогриміли вибухи, влада заявила про збиті безпілотники
Ворог завдав 87 авіаударів у шести областях та на островах – Генштаб ЗСУ
Суровікіна призначили на нову посаду – ISW
Останні новини
18:30
В Україні в жовтні очікується дефіцит скла
18:19
Шмигаль вперше поговорив зі спецпредставницею США з відновлення України
18:07
У Мінекономіки розповіли про оновлену угоду про вільну торгівлю з Канадою
17:46
У Херсоні російський снаряд убив жінку на власному подвір’ї
17:36
У США двоє підлітків викрали авто матері та проїхали 320 км, бо у них забрали гаджети
17:34
Кандидат у президенти Фінляндії за використання активів РФ для відбудови України
17:26
фотоНа Київщині працівник військкомату зберігав у себе арсенал зброї й боєприпасів
17:05
Росіяни скинули вибухівку на 78-річного мешканця Херсонщини, він у важкому стані
16:57
Торгпред: Україна і Польща не можуть жити так, ніби між ними китайська стіна
16:45
фотоЗеленський після Канади прилетів у Ірландію
Усі новини...
Реклама: