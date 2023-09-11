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Сили оборони ліквідували 580 окупантів та 28 артсистем ворога за добу

Ірина БалачукПонеділок, 11 вересня 2023, 08:03
Сили оборони ліквідували 580 окупантів та 28 артсистем ворога за добу
Українські захисники. Фото з Facebook Оперативного командування "Південь"

Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу захисники знищили 580 загарбників, 12 ББМ та 6 танків ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,  
  • танків − 4 560 (+6) од,
  • бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,
  • артилерійських систем − 5 839 (+28) од,
  • РСЗВ − 760 (+0) од,
  • засобів ППО − 512 (+3) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,
  • крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,
  • спеціальної техніки − 877 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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