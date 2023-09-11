Сили оборони ліквідували 580 окупантів та 28 артсистем ворога за добу
Понеділок, 11 вересня 2023, 08:03
Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу захисники знищили 580 загарбників, 12 ББМ та 6 танків ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,
- танків − 4 560 (+6) од,
- бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,
- артилерійських систем − 5 839 (+28) од,
- РСЗВ − 760 (+0) од,
- засобів ППО − 512 (+3) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,
- крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
- кораблів/катерів − 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,
- спеціальної техніки − 877 (+5) од.
Дані уточнюються.