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Силы обороны ликвидировали 580 оккупантов и 28 артсистем врага за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 11 сентября 2023, 08:03
Силы обороны ликвидировали 580 оккупантов и 28 артсистем врага за сутки
Украинские защитники. Фото из Facebook Оперативного командования "Юг"

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 580 захватчиков, 12 ББМ и 6 танков врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 269 210 (+580) человек, 
  • танков − 4 560 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 767 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 5 839 (+28) ед,
  • РСЗО − 760 (+0) ед,
  • средств ПВО − 512 (+3) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 628 (+35) ед,
  • крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 370 (+32) ед,
  • специальной техники − 877 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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