Силы обороны ликвидировали 580 оккупантов и 28 артсистем врага за сутки
Понедельник, 11 сентября 2023, 08:03
Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 580 захватчиков, 12 ББМ и 6 танков врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 269 210 (+580) человек,
- танков − 4 560 (+6) ед,
- боевых бронированных машин − 8 767 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 5 839 (+28) ед,
- РСЗО − 760 (+0) ед,
- средств ПВО − 512 (+3) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 628 (+35) ед,
- крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 370 (+32) ед,
- специальной техники − 877 (+5) ед.
Данные уточняются.