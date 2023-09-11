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ЗСУ просуваються в районі Кліщіївки і Андріївки, що під Бахмутом – Міноборони

Альона Мазуренко Понеділок, 11 вересня 2023, 08:59
ЗСУ просуваються в районі Кліщіївки і Андріївки, що під Бахмутом – Міноборони
фото Командування об'єднаних сил

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили мають певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку, за минулий тиждень вдалося звільнити 2 кв. км на цьому напрямку.

Джерело: брифінг Маляр 11 вересня, Military Media Center

Пряма мова: "На Бахмутському напрямку Збройні сили України мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки...

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За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку) склала близько 2 кв. км".

 
карта deepstatemap 11 вересня

Деталі: Маляр повідомила, що Сили оборони у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку витісняють противника із займаних позицій і там є "певні просування вперед".

За її словами, за час наступальної кампанії під Бахмутом наразі звільнено вже 49 кв. км території.

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На південному фронті українські війська минулого тижня вдало наступали в районі Роботиного та Вербового: "У ході наступальних дій минулого тижня у нас були успіхи південніше Роботиного і західніше Вербового".

У цих районах ЗСУ закріплюються.

Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ протягом минулого тижня звільнили 1,5 кв. км: "Є просування, певні успіхи. За минулий тиждень у нас там (на півдні) 1,5 кв. км звільнено".

 
карта deepstatemap 11 вересня

Вона додала, що українські війська стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але "вже подекуди прорвана перша лінія оборони" росіян і "наші війська рухаються далі".

Теми: БахмутЗбройні силиМіноборонивійна
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