Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ просуваються в районі Кліщіївки і Андріївки, що під Бахмутом – Міноборони

Альона Мазуренко Понеділок, 11 вересня 2023, 08:59
ЗСУ просуваються в районі Кліщіївки і Андріївки, що під Бахмутом – Міноборони
фото Командування об'єднаних сил

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили мають певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку, за минулий тиждень вдалося звільнити 2 кв. км на цьому напрямку.

Джерело: брифінг Маляр 11 вересня, Military Media Center

Пряма мова: "На Бахмутському напрямку Збройні сили України мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки...

Реклама:

За минулий тиждень звільнена територія там (на Бахмутському напрямку) склала близько 2 кв. км".

 
карта deepstatemap 11 вересня

Деталі: Маляр повідомила, що Сили оборони у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку витісняють противника із займаних позицій і там є "певні просування вперед".

За її словами, за час наступальної кампанії під Бахмутом наразі звільнено вже 49 кв. км території.

ВІДЕО ДНЯ

На південному фронті українські війська минулого тижня вдало наступали в районі Роботиного та Вербового: "У ході наступальних дій минулого тижня у нас були успіхи південніше Роботиного і західніше Вербового".

У цих районах ЗСУ закріплюються.

Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ протягом минулого тижня звільнили 1,5 кв. км: "Є просування, певні успіхи. За минулий тиждень у нас там (на півдні) 1,5 кв. км звільнено".

 
карта deepstatemap 11 вересня

Вона додала, що українські війська стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але "вже подекуди прорвана перша лінія оборони" росіян і "наші війська рухаються далі".

Теми: БахмутЗбройні силиМіноборонивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Бахмут
Генштаб підтверджує: ЗСУ мають частковий успіх на південь від Бахмута
Повсюдні мінування, відсутність авіації, брак артилерії та досвідчених командирів – що сповільнює наступ української армії
На флангах Бахмута минулого тижня звільнили 3 кв.км – Маляр
Останні новини
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
Усі новини...
Реклама: