Глава МЗС Німеччини приїхала в Україну: це четвертий візит з початку повномасштабної війни

Вранці 11 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула Україну − це сталося вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на німецькі ЗМІ

Деталі: Бербок приїхала до Києва потягом з Польщі вночі, у столиці України її зустрів і привітав посол Німеччини Мартін Єгер.

Реклама:

За тиждень до Генасамблеї ООН у Нью-Йорку візит Бербок розглядають як жест на знак солідарності.

Глава МЗС Німеччини пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією.

За словами міністерки, Україна " захищає свободу всіх нас" та може покладатися на рішучу підтримку Німеччини на шляху України до Європейського Союзу.

ВІДЕО ДНЯ

Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, яка після початку повномасштабної війни відвідала у січні східну Україну. Зокрема, вона навідалась до Харкова.

До цього вона двічі була в Києві – в середині травня 2022 року і в середині вересня минулого року.