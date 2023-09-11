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Глава МЗС Німеччини приїхала в Україну: це четвертий візит з початку повномасштабної війни

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 09:02
Глава МЗС Німеччини приїхала в Україну: це четвертий візит з початку повномасштабної війни
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. ФОТО: DPA

Вранці 11 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула Україну − це сталося вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на німецькі ЗМІ

Деталі: Бербок приїхала до Києва потягом з Польщі вночі, у столиці України її зустрів і привітав посол Німеччини Мартін Єгер.

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За тиждень до Генасамблеї ООН у Нью-Йорку візит Бербок розглядають як жест на знак солідарності.

Глава МЗС Німеччини пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією. 

За словами міністерки, Україна " захищає свободу всіх нас" та може покладатися на рішучу підтримку Німеччини на шляху України до Європейського Союзу.

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Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, яка після початку повномасштабної війни відвідала у січні східну Україну. Зокрема, вона навідалась до Харкова.

До цього вона двічі була в Києві – в середині травня 2022 року і в середині вересня минулого року.

Теми: НімеччинаКиївМЗС
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