Глава МЗС Німеччини приїхала в Україну: це четвертий візит з початку повномасштабної війни
Вранці 11 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула Україну − це сталося вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на німецькі ЗМІ
Деталі: Бербок приїхала до Києва потягом з Польщі вночі, у столиці України її зустрів і привітав посол Німеччини Мартін Єгер.
За тиждень до Генасамблеї ООН у Нью-Йорку візит Бербок розглядають як жест на знак солідарності.
Глава МЗС Німеччини пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією.
За словами міністерки, Україна " захищає свободу всіх нас" та може покладатися на рішучу підтримку Німеччини на шляху України до Європейського Союзу.
Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, яка після початку повномасштабної війни відвідала у січні східну Україну. Зокрема, вона навідалась до Харкова.
До цього вона двічі була в Києві – в середині травня 2022 року і в середині вересня минулого року.