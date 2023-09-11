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Глава МИД Германии приехала в Украину: это четвертый визит с начала полномасштабной войны

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 09:02
Глава МИД Германии приехала в Украину: это четвертый визит с начала полномасштабной войны
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. ФОТО: DPA

Утром 11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину − это произошло в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на немецкие СМИ

Детали: Бербок приехала в Киев поездом из Польши ночью, в столице Украины ее встретил посол Германии Мартин Йегер.

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За неделю до Генассамблеи ООН в Нью-Йорке визит Бербок рассматривают как жест в знак солидарности.

Глава МИД Германии пообещала Украине дальнейшую поддержку на пути в Европейский Союз, но также настояла на дальнейших усилиях по проведению реформ, например, для борьбы с коррупцией. 

По словам министра, Украина "защищает свободу всех нас" и может полагаться на решительную поддержку Германии на пути Украины в Европейский Союз.

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Бербок стала первым членом кабинета министров Германии, которая после начала полномасштабной войны посетила в январе восточную Украину. В частности, она наведалась в Харьков.

До этого она дважды была в Киеве – в середине мая 2022 года и в середине сентября прошлого года.

Темы: ГерманияКиевМИД
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