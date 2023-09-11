У Росії підліток з ножем влаштував різанину в школі: 4 поранених
Понеділок, 11 вересня 2023, 09:15
У Ростовській області Росії підліток прийшов до школи з ножем і поранив чотирьох дорослих.
Джерело: губернатор Василь Голубєв у Telegram
Пряма мова: "О 07:50 у школі в хуторі Червоний Десант Неклиновського району озброєний ножем 15-річний підліток, який приховав обличчя за маскою, під час спроби зайти до школи поранив чотирьох дорослих - трьох співробітників і родича одного з учнів.
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Нападника затримали очевидці. Встановлено, що нападником виявився учень 9 класу цієї ж школи, він страждає на психічне захворювання".
Деталі: За його словами, ніхто з дітей не постраждав.