У Росії підліток з ножем влаштував різанину в школі: 4 поранених

У Ростовській області Росії підліток прийшов до школи з ножем і поранив чотирьох дорослих.

Джерело: губернатор Василь Голубєв у Telegram

Пряма мова: "О 07:50 у школі в хуторі Червоний Десант Неклиновського району озброєний ножем 15-річний підліток, який приховав обличчя за маскою, під час спроби зайти до школи поранив чотирьох дорослих - трьох співробітників і родича одного з учнів.

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Нападника затримали очевидці. Встановлено, що нападником виявився учень 9 класу цієї ж школи, він страждає на психічне захворювання".

Деталі: За його словами, ніхто з дітей не постраждав.