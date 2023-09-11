В России подросток с ножом устроил резню в школе: 4 раненых

В Ростовской области России подросток пришел в школу с ножом и ранил четырех взрослых.

Источник: губернатор Василий Голубев в Telegram

Прямая речь: "В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом 15-летний подросток, который скрыл лицо за маской, при попытке зайти в школу ранил четырех взрослых - трех сотрудников и родственника одного из учеников.

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Нападавшего задержали очевидцы. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием".

Детали: По его словам, никто из детей не пострадал.