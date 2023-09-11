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В России подросток с ножом устроил резню в школе: 4 раненых

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 09:15
В России подросток с ножом устроил резню в школе: 4 раненых
Иллюстративное Фото с сайта Нацполиции

В Ростовской области России подросток пришел в школу с ножом и ранил четырех взрослых.

Источник: губернатор Василий Голубев в Telegram

Прямая речь: "В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом 15-летний подросток, который скрыл лицо за маской, при попытке зайти в школу ранил четырех взрослых - трех сотрудников и родственника одного из учеников. 

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Нападавшего задержали очевидцы. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием". 

Детали: По его словам, никто из детей не пострадал.

Темы: Росcиядети
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