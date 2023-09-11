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Ім’я Навального звучить у розмовах про обмін в’язнями між РФ і США – WSJ

Ірина БалачукПонеділок, 11 вересня 2023, 09:18
Ім’я Навального звучить у розмовах про обмін в’язнями між РФ і США – WSJ
Красіков (фото WSJ) і Навальний (фото з його Instagram). Колаж УП

США і РФ ведуть перемовини про обмін ув’язнених російських шпигунів на іноземців, затриманих Кремлем − серед імен також називають російського опозиціонера Олексія Навального, Росія ж хоче повернути засудженого кілера Вадима Красікова.  

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на неназваних західних посадовців

Деталі: За словами західних чиновників, Москва піднімає питання про обмін Красікова ще з 2021 року, коли російського кілера засудили в Німеччині до довічного за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

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Також на переговорах звучать імена громадян США Пола Вілана, засудженого в Росії за звинуваченням у шпигунстві, та журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, який з березня перебуває в московському СІЗО за таким самим звинуваченням.

Високопоставлений західний чиновник, який бере участь у переговорах щодо обміну з Росією, заявив, що Путін зацікавлений в обміні лише на Красікова.  

Дослівно WSJ: "Офіційні особи кількох країн заявили, що можлива багатостороння угода про обмін російських ув'язнених у західних країнах на західних громадян, утримуваних у Росії, а також на ув'язнених опозиціонерів, таких як Олексій Навальний".

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Деталі: Видання зазначає, що у липні президент США Джо Байден заявив, що він серйозно налаштований вести переговори з Кремлем про обмін ув'язнених на Гершковича, але не надав жодних подробиць.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков у квітні говорив, що Росія розгляне можливість обміну лише після винесення вироку у справі Гершковича.

Водночас Берлін не повідомив, чи розглядає він можливість обміну Красікова. Повідомляється, що такий обмін може зіткнутися з певними перешкодами в Німеччині, оскільки урядові юристи минулого року видали юридичний висновок, за яким засуджений за вбивство не може йти на обмін.

Західні чиновники кажуть, що будь-які переговори за участю Красікова були б чутливими і непередбачуваними, враховуючи тяжкість його злочину. Німецький суд постановив, що Росія замовила вбивство Хангошвілі, яке було скоєно опівдні в парку біля офісу канцлера Німеччини.

Для довідки: Навального в РФ засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Красікова у 2021 році засудили до довічного ув’язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Німеччині у серпні 2019 року.

Російський вбивця переслідував свою жертву на велосипеді і вбив Хангошвілі в обідню пору біля переповненого дитячого майданчика у центральному міському парку Берліна.

Красіков спершу вистрілив Хангошвілі у спину, тоді зійшов з велосипеда і спокійно вистрілив двічі в голову чоловіка на очах у дітей і батьків, які були в парку.

Німецький суд визнав вбивство Хангошвілі − людини, яка, за твердженням Москви, керувала терактом у РФ у 2004 році − навмисно жорстоким посланням Росії своїм ворогам за кордоном − мовляв, навіть якщо вони шукатимуть притулку на Заході, то їх все одно вистежать.

Повідомляється, що незадовго до винесення вироку у 2021 році президент Росії Володимир Путін наказав своєму головному раднику з питань безпеки Миколі Патрушеву вивчити можливість обміну ув'язненими для звільнення Красікова.

Видання зазначає, що це підкреслює високу цінність Красікова для Путіна.

Теми: НавальнийРосіяв'язниця
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