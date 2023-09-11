Имя Навального звучит в разговорах об обмене заключенными между РФ и США − WSJ

Красиков (фото WSJ) и Навальный (фото из его Instagram). Коллаж УП

США и РФ ведут переговоры об обмене заключенных российских шпионов на иностранцев, задержанных Кремлем − среди имен также называют российского оппозиционера Алексея Навального, Россия же хочет вернуть осужденного киллера Вадима Красикова.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чиновников

Детали: По словам западных чиновников, Москва поднимает вопрос об обмене Красикова еще с 2021 года, когда российского киллера приговорили в Германии к пожизненному за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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Также на переговорах звучат имена граждан США Пола Вилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который с марта находится в московском СИЗО по такому же обвинению.

Высокопоставленный западный чиновник, который участвует в переговорах по обмену с Россией, заявил, что Путин заинтересован в обмене только на Красикова.

Дословно WSJ: "Официальные лица нескольких стран заявили, что возможна многосторонняя сделка об обмене российских заключенных в западных странах на западных граждан, удерживаемых в России, а также на заключенных оппозиционеров, таких как Алексей Навальный".

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Детали: Издание отмечает, что в июле президент США Джо Байден заявил, что он серьезно настроен вести переговоры с Кремлем об обмене заключенных на Гершковича, но не предоставил никаких подробностей.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в апреле говорил, что Россия рассмотрит возможность обмена только после вынесения приговора по делу Гершковича.

В то же время Берлин не сообщил, рассматривает ли он возможность обмена Красикова. Сообщается, что такой обмен может столкнуться с определенными препятствиями в Германии, поскольку правительственные юристы в прошлом году выдали юридическое заключение, по которому осужденный за убийство не может идти на обмен.

Западные чиновники говорят, что любые переговоры с участием Красикова были бы чувствительными и непредсказуемыми, учитывая тяжесть его преступления. Немецкий суд постановил, что Россия заказала убийство Хангошвили, которое было совершено в полдень в парке возле офиса канцлера Германии.

Для справки: Навального в РФ приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Красикова в 2021 году приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии в августе 2019 года.

Российский убийца преследовал свою жертву на велосипеде и убил Хангошвили в обеденное время возле переполненной детской площадки в центральном городском парке Берлина.

Красиков сначала выстрелил Хангошвили в спину, потом сошел с велосипеда и спокойно выстрелил дважды в голову мужчины на глазах у детей и родителей, которые были в парке.

Немецкий суд признал убийство Хангошвили − человека, который, по утверждению Москвы, руководил терактом в РФ в 2004 году − намеренно жестоким посланием России своим врагам за рубежом − мол, даже если они будут искать убежища на Западе, то их все равно выследят.

Сообщается, что незадолго до вынесения приговора в 2021 году президент России Владимир Путин приказал своему главному советнику по вопросам безопасности Николаю Патрушеву изучить возможность обмена заключенными для освобождения Красикова.

Издание отмечает, что это подчеркивает высокую ценность Красикова для Путина.