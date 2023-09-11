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Байден пояснив, чому країни G20 не назвали Росію агресоркою в декларації

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 10:35
Байден пояснив, чому країни G20 не назвали Росію агресоркою в декларації
ФОТО: AGUNG PARAMESWARA, GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден пояснив відсутність прямого засудження війни Росії проти України в ухваленій декларації країн G20.

Джерело: Байден під час пресконференції у В’єтнамі 10 вересня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Байден відповідав на запитання, чому Росія не була названа агресоркою у підсумковій декларації країн G20, і чи не є це питання проблемним у відносинах з Глобальним Півднем.

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Пряма мова: "Це не є проблемою, яка вбиває клин у відносини з Глобальним Півднем".

Більше деталей: Він сказав, що це "питання клину з Росією, яка була присутня (на зустрічі G20. – Ред.), і з Китаєм, який… мав представництво".

Пряма мова: "І тому, до речі, я, моя команда, мій персонал все ще зустрічаються з людьми президента Сі і його кабінетом".

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Ще більше деталей: Окремо він розповів, що на зустрічі в Індії лідери "Групи двадцяти" обговорили жорстоку і незаконну війну Росії в Україні. 

Пряма мова: "І в залі була достатня згода щодо необхідності справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність".

Що передувало: 

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю став на захист декларації лідерів G20 щодо війни Росії проти України, щодо якої офіційний Київ висловив розчарування.
  • Міністерство закордонних справ України розкритикувало суботнє комюніке G20, охарактеризувавши документ як такий, де "нема чим пишатися" в частині щодо агресії Росії проти України.

Теми: РосіяСШАБайденG20
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