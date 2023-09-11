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Байден объяснил, почему страны G20 не назвали Россию агрессором в декларации

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 10:35
Байден объяснил, почему страны G20 не назвали Россию агрессором в декларации
ФОТО: AGUNG PARAMESWARA, GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден объяснил отсутствие прямого осуждения войны России против Украины в принятой декларации стран G20.

Источник: Байден во время пресс-конференции во Вьетнаме 10 сентября, сообщает "Европейская правда"

Детали: Байден отвечал на вопрос, почему Россия не была названа агрессором в итоговой декларации стран G20, и не является ли этот вопрос проблемным в отношениях с Глобальным Югом.

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Прямая речь: "Это не является проблемой, которая вбивает клин в отношения с Глобальным Югом".

Больше деталей: Он сказал, что это "вопрос клина с Россией, которая присутствовала (на встрече G20. - Ред.), и с Китаем, который... имел представительство".

Прямая речь: "И поэтому, кстати, я, моя команда, мой персонал все еще встречаются с людьми президента Си и его кабинетом".

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Еще больше деталей: Отдельно он рассказал, что на встрече в Индии лидеры "Группы двадцати" обсудили жестокую и незаконную войну России в Украине.

Что предшествовало:

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье встал на защиту декларации лидеров G20 относительно войны России против Украины, по которой официальный Киев выразил разочарование.
  • Министерство иностранных дел Украины раскритиковало субботнее коммюнике G20, охарактеризовав документ как такой, где "нечем гордиться" в части относительно агрессии России против Украины.

Темы: РосcияСШАБайденG20
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